El joven vasco descuartizado en París había ganado un juicio contra su casero "porque le quiso subir el precio y el piso era inhabitable"

Familiares y amigos de Dalian Peña, el joven de Tolosa de 33 años que fue asesinado y descuartizado por su casero en el barrio parisino de Saint Denis, no comprenden que una deuda por el alquiler del piso sea la causa de tan macabro crimen.

El detenido por la muerte del joven guipuzcoano ha sido enviado a prisión provisional tras confesar la autoría del asesinato mientras continúa la investigación por parte de la gendarmería francesa.

En la declaración, el hombre de 50 años relató que mató a su inquilino español por una supuesta “deuda de alquiler” que Dalian tenía con él. En su confesión, contó que los hechos ocurrieron el pasado viernes durante una pelea por una discusión en la que golpeó a la víctima y falleció.

Los agentes encontraron diferentes partes de su cuerpo en varios lugares de la vivienda

Fue entonces cuando el detenido decidió desmembrar el cuerpo del joven. El cadáver había sido desmembrado y los agentes encontraron diferentes partes de su cuerpo en varios lugares de la vivienda de dos plantas que había alquilado, localizada en el número 9 de la villa Bel Air, según Le Parisien.

Según las fuentes policiales citadas por el diario francés, una cabeza que correspondía a la descripción de la víctima estaba en el cuarto de baño, el tronco en una caja de plástico y había más restos debajo de una lona manchada de sangre, así como carne de origen no identificado dentro de una cacerola.

La alerta la dio la tía del español, que llevaba varios días sin noticias de él, y que avisó a la policía después de haberse desplazado a la casa, en la que nadie le respondía, y de haber visto que su sobrino tenía aparcado su coche allí.

Los investigadores tienen dudas sobre las intenciones del presunto asesino, y sobre eventuales prácticas de canibalismo, al haber encontrado restos en diferentes recipientes, incluida una cacerola.