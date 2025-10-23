Acumula más de 100 colisiones con 150 heridos y fallecidos

Cada día circulan por este tramo unos 40.000 vehículos

El kilómetro cero de la A-77, a la entrada de Alicante, se ha convertido en el punto con mayor número de accidentes a nivel nacional. En solo un año, este tramo ha registrado más de 150 personas afectadas entre heridos y fallecidos, en un total de 100 colisiones. Por aquí circulan unos 15 millones de vehículos al año, una cifra que refleja su alta densidad de tráfico.

“Sí, tiene bastante tráfico y es difícil acceder”, reconoce uno de los conductores habituales. Otro admite que “vengo por aquí para evitar la rotonda”, aunque muchos coinciden en señalar que se trata de una zona especialmente conflictiva.

Una turbo-rotonda con demasiadas salidas

El punto neurálgico del problema está en una gran rotonda , conocida entre los conductores como “la turbo-rotonda”, que cuenta con cinco vías de salida y otras tantas de incorporación. “Es que es muy grande, y la gente tiene tendencia a ir más rápido de la cuenta”, explica un vecino.

Circular por este tramo requiere la máxima atención, ya que en su interior se mezclan dos y tres carriles en algunos puntos, con líneas continuas, discontinuas y doble continua, lo que genera confusión y maniobras peligrosas.

“Muchas salidas, muchas entradas y mucho caos”, resume otro conductor. “La verdad que el que la diseñó era un fenómeno, pero es un jaleo”, añade otro entre risas.

Los usuarios coinciden: quien ya la conoce sabe cómo trazarla, pero para los recién llegados “es un cacao”.

Un nudo de tráfico constante

En este punto confluyen los que entran desde la ciudad, los que se dirigen a la universidad, al polígono industrial, o los que acceden o abandonan la autovía Alicante-Murcia. El resultado son retenciones kilométricas en hora punta y situaciones de riesgo continuas.

“Aquí todo el mundo viene muy rápido, uno tras de otro, y tienes que intentar meterte lo más rápido que puedas para poder avanzar”, comenta una conductora. “Porque solo no sales en la vida, entonces sales sin hacer bien el ceda el paso”, añade otro.

Piden mejorar la señalización y la visibilidad

Según un informe de Automovilistas Europeos Asociados, este tramo debería mejorar la señalización, la visibilidad y la gestión del tráfico interno. Sin embargo, el estudio concluye que la seguridad vial depende en gran medida de la atención y prudencia de los conductores.