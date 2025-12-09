Logo de telecincotelecinco
Lo mejor de la 9ª Edición de los Premios MQC en su último programa

Progr. 1.527 - El mundo de los ECO-Rallyes Más que coches 2025 Progr. 1.527
Foto de familia con los Premiados de la gala: Premios MQC. Telecinco.es
La 9ª Edición de Los Premios Más que Coches tuvo lugar el pasado miércoles 3 de diciembre en el Hotel Palace de Madrid. Un evento que reunió a los agentes más importantes del sector automoción y que premió doce categorías diferentes.

Gonzalo Serrano, director de programa, fue el encargado de conducir esta gala que estuvo patrocinada por la compañía aseguradora Reale Seguros. Una cita ya obligada para el sector y que premia trayectorias de marca, equipos, sostenibilidad y en definitiva, la excelencia en el mundo del motor.

La gala y otros contenidos adicionales, ya pueden verse en Mediaset Infinity y los premios se corresponden a las siguientes categorías:

  1. Premio al Mejor Compacto
  2. Premio a la Mejor Red de Concesionarios
  3. Premio a la Mejor Marca de Vehículos Híbridos no enchufables
  4. Premio al Mejor I+D+I
  5. Premio al Mejor Diseño
  6. Premio a la Marca Revelación
  7. Premio a la Mejor Marca de Vehículos enchufables
  8. Premio al Mejor Ejecutivo del año
  9. Premio a la Mejor Estrategia Empresarial
  10. Premio al mejor Suv
  11. Premio al Mejor Departamento de Comunicación
  12. Premio al Coche del Año 2026

En el programa de hoy - entre otros contenidos- puedes ver los mejores momentos de la Gala Premios Más Que Coches con entrevistas a los responsables de las distintas marcas premiadas.

