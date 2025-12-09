Lo mejor de la 9ª Edición de los Premios MQC en su último programa

telecinco.es 09 DIC 2025 - 11:57h.

La gala tuvo lugar en el Hotel Palace de Madrid y Gonzalo Serrano fue el maestro de ceremonias

El Premio al Mejor Coche del año fue para el Kia EV3

El Premio al Mejor Coche del año fue para el Kia EV3

La 9ª Edición de Los Premios Más que Coches tuvo lugar el pasado miércoles 3 de diciembre en el Hotel Palace de Madrid. Un evento que reunió a los agentes más importantes del sector automoción y que premió doce categorías diferentes.

Gonzalo Serrano, director de programa, fue el encargado de conducir esta gala que estuvo patrocinada por la compañía aseguradora Reale Seguros. Una cita ya obligada para el sector y que premia trayectorias de marca, equipos, sostenibilidad y en definitiva, la excelencia en el mundo del motor.

La gala y otros contenidos adicionales, ya pueden verse en Mediaset Infinity y los premios se corresponden a las siguientes categorías:

Premio al Mejor Compacto Premio a la Mejor Red de Concesionarios Premio a la Mejor Marca de Vehículos Híbridos no enchufables Premio al Mejor I+D+I Premio al Mejor Diseño Premio a la Marca Revelación Premio a la Mejor Marca de Vehículos enchufables Premio al Mejor Ejecutivo del año Premio a la Mejor Estrategia Empresarial Premio al mejor Suv Premio al Mejor Departamento de Comunicación Premio al Coche del Año 2026

En el programa de hoy - entre otros contenidos- puedes ver los mejores momentos de la Gala Premios Más Que Coches con entrevistas a los responsables de las distintas marcas premiadas.