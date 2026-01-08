Un mapa muestra las balizas que están activas y su geolocalización a partir de datos públicos y oficiales de la DGT

Los conductores sin la baliza V16 no será multados durante un periodo "razonable": "Nuestro objetivo no es recaudatorio, es salvar vidas"

Desde hace ocho días, todos los conductores deben llevar en el coche la famosa y polémica baliza V16 para señalizar cualquier accidente y evitar así salir del vehículo para colocar los triángulos. Ahora, una nueva polémica inunda las redes con la aparición de mapas en webs que muestran en tiempo real las que están activadas y su localización. Informa en el vídeo Antonio Valverde.

El mapa de las balizas activas está diseñado por un ingeniero y, de forma muy clara, muestra en tiempo real todas las balizas que están activas. También se ofrecen datos como la carretera, el punto kilométrico o el sentido de la orientación.

Los detractores de este mapa dicen que podría ser una exposición de datos personales y que podrían ser utilizados por grúas pirata o incluso ladrones en un momento sensible para el conductor. Sin embargo la DGT responde que es información abierta con datos anónimos y que cumple la ley de protección de datos.

Ningún dato más allá de la geolocalización

Además, señalan que ayuda al conductor y también a la gestión del tráfico, es decir, que estarían cumpliendo su función. Este mapa en tiempo real se suma a la discusión por el precio y la supuesta baja visibilidad. Algunos usuarios creen que este mapa de geolocalización puede ser utilizado por los delincuentes, incluso sin datos oficiales.

Resulta imposible captar otro dato que no sea la geolocalización, por lo que los los delincuentes tendrían que hacer algo más que localizar las balizas para cometer sus crímenes. Lo que sí es cierto es que poner los triángulos será un peligro real. 25 personas murieron el año pasado al señalizar una avería o accidente. Por el momento, no habrá multas a quien no lleve la baliza, aunque no se sabe por cuánto tiempo.