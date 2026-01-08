Se calcula que son 25 los fallecidos cada año arrollados cuando señalizaban una avería o accidente con los triángulos

La DGT retira la homologación de cuatro balizas V16 por motivos administrativos

La baliza V16 sigue siendo noticia en 2026, ahora que ya es obligatoria. Los conductores pueden estar tranquilos porque durante un periodo "razonable", no habrá multas aunque no la lleven en sus vehículos, como dicta la nueva norma. Las fuerzas y cuerpos de seguridad serán "flexibles" ha asegurado el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, subrayando que el objetivo es "salvar vidas" .

"Nuestro objetivo no es sancionador o recaudatorio, lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas", ha explicado el ministro durante la presentación de las cifras de fallecidos en accidente de carretera correspondiente a 2025, año en el que han muerto 103 peatones, casi el 10 % de las 1.119 víctimas mortales.

La Guardia Civil como las policías de tráfico "serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo", aunque desde el 1 de enero llevar la baliza V16 es obligatoria.

Marlaska ha defendido que España es pionera con esta medida que ya algunos países europeos como Reino Unido y Luxemburgo siguen con atención y dónde ya han suspendido el uso de los triángulos en autopistas por su peligrosidad.

La baliza luminosa V-16, obligatoria desde este 1 de enero, un medida "imprescindible" para frenar la "sangría" de fallecidos por atropellos cuando iban a colocar los triángulos, ha levantado críticas y bulos de todo tipo.

La señalización evitará los atropellos

El ministro de Interior ha señalado que "un número importante de estos casos" de atropello en carreteras y vías ocurrieron cuando el conductor o algunos de los pasajeros salieron de su vehículo, muy a menudo para colocar los triángulos. Se estima que son 25 los fallecidos cada año arrollados cuando señalizaban una avería o accidente.

"Todas y todos los que hemos bajado del coche para colocar un triángulo sabemos el peligro que entraña hacerlo", ha considerado el titular de Interior que ha defendido como "imprescindible" la adopción desde hace años de medidas que frenen este incremento de muertes.

Marlaska ha dicho que no disponen de datos de cuántos vehículos ya cuentan con la V-16. "Espero que lo tengan todos porque es obligatorio desde el 1 de enero", ha añadido antes de mostrar su satisfacción porque la medida se está incorporando cada día más cuanto el conductor señaliza una incidencia.

Otros países europeos miran a España en el uso de la baliza V16

Cada día, ha apuntado, unos 3.000 conductores usan ya la baliza, por lo que desde Interior se es "razonablemente optimista en el cumplimiento de la ley".

El ministro ha defendido que España es la primera en implantar esta medida, pero ya algunos países europeos están a la espera del resultado de la iniciativa española, y Reino Unido y Luxemburgo han suspendido el uso de los triángulos en autopistas por su peligrosidad.

Preguntado sobre quienes cuestionan la privacidad de la V16 o las supuestas publicaciones de mapas que informan de las balizas activadas, el ministro ha asegurado que no iba a entrar en ningún debate sobre esta medida ajena a la seguridad vial y que, no obstante, no hay ningún tratamiento de ningún dato geolocalizado.