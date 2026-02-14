Sergio Delgado 14 FEB 2026 - 11:00h.

Antes de formalizar la compra, conviene consultar tanto las bases del Programa Auto+ como las condiciones específicas de las ayudas autonómicas o municipales vigentes

Los modelos de coches eléctricos que más se benefician de las nuevas ayudas del Gobierno para su compra: hasta 4.500 euros de descuento

La llegada del Programa Auto+ ha reactivado el interés por el coche eléctrico en España tras la paralización del anterior sistema de incentivos. Con ayudas que pueden alcanzar los 4.500 euros para turismos eléctricos y una gestión centralizada por parte del Ministerio de Industria y Turismo, muchos potenciales compradores se preguntan si pueden sumar esta subvención a otras ayudas autonómicas o municipales.

En algunas comunidades y ayuntamientos ya existen bonificaciones adicionales vinculadas a la movilidad sostenible, como descuentos en el impuesto de circulación o ayudas propias para la compra de vehículos electrificados.

La posibilidad de combinar estos incentivos podría suponer un ahorro significativo para particulares, autónomos y empresas.

Cómo funciona el Programa Auto+

El Programa Auto+ forma parte del Plan Auto 2030 y cuenta con una dotación de 400 millones de euros para 2026, dentro de un plan quinquenal que movilizará en torno a 6.000 millones hasta 2030.

A diferencia del antiguo MOVES III, el nuevo esquema elimina la obligación de achatarrar un vehículo antiguo para acceder al máximo de la ayuda y aplica la subvención directamente en el concesionario, sin necesidad de adelantar el importe.

El diseño del programa prioriza los vehículos eléctricos puros, especialmente aquellos cuyo precio no supere los 35.000 euros y que se fabriquen en Europa. En estos casos se puede alcanzar el 100% de la ayuda prevista, siempre que una parte del proceso de ensamblaje de la batería se realice en territorio de la Unión Europea.

Los eléctricos de mayor precio, hasta un límite determinado, reciben una cuantía inferior, mientras que los híbridos enchufables y otras tecnologías electrificadas acceden a porcentajes más reducidos.

El plan tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, aunque su aplicación efectiva dependerá de la publicación de las bases y la convocatoria oficial. Se prevé que el procedimiento administrativo se tramite por vía urgente para acelerar su entrada en vigor.

Compatibilidad con ayudas autonómicas y locales

Una de las principales diferencias respecto al sistema anterior es que el Programa Auto+ no se gestiona a través de las comunidades autónomas, sino directamente desde la administración central. Todas las ayudas salen de una bolsa única, sin reparto territorial previo. Esta centralización plantea, por tanto, interrogantes sobre su compatibilidad con otras líneas de apoyo.

En términos generales, las subvenciones públicas sí pueden acumularse siempre que no superen determinados límites establecidos por la normativa europea sobre ayudas de Estado y que las bases reguladoras no establezcan incompatibilidades expresas.

En el caso del Programa Auto+, la información oficial indica que no es compatible con el Plan MOVES Flotas Plus, pero no menciona de forma explícita la incompatibilidad con incentivos autonómicos o municipales.

Esto abre la puerta a que, en principio, un comprador pueda beneficiarse del descuento directo del Programa Auto+ y, además, acceder a bonificaciones fiscales locales como reducciones en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica o ventajas en zonas de estacionamiento regulado.

También podrían coexistir ayudas autonómicas específicas, siempre que sus convocatorias no establezcan exclusiones vinculadas a otras subvenciones estatales.

No obstante, cada comunidad y cada ayuntamiento pueden fijar sus propias condiciones.

Algunas líneas de ayuda regionales exigen que no se haya recibido otra subvención para la misma finalidad, mientras que otras permiten la acumulación hasta un determinado porcentaje del precio del vehículo. Por ello, resulta imprescindible revisar las bases de cada convocatoria.

Impacto real para el comprador

La posibilidad de combinar incentivos puede resultar especialmente relevante para los eléctricos de menor precio, que ya parten con el máximo de apoyo estatal. Si a los 4.500 euros del Programa Auto+ se suman descuentos adicionales aplicados por el concesionario, bonificaciones municipales o ayudas regionales compatibles, el esfuerzo económico del comprador se reduce de forma notable.

Además, el nuevo sistema evita uno de los principales problemas del anterior modelo, que obligaba a adelantar el dinero y esperar durante meses para recibir la subvención.

Ahora, el descuento se aplica directamente en el momento de la compra, lo que mejora la liquidez del consumidor y reduce la incertidumbre.

Para empresas y autónomos, el margen de acumulación puede tener un efecto estratégico en la renovación de flotas. El programa permite a las compañías beneficiarse de ayudas para varios vehículos, lo que, combinado con incentivos fiscales o regionales, puede acelerar la electrificación del parque empresarial.

