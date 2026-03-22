Alberto Rosa 22 MAR 2026 - 07:00h.

Los expertos recomiendan planificar las paradas en el viaje y evitar las horas punta

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Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, son muchos los que están preparando sus planes de viaje para estos días. Se trata de una fecha en la que muchas personas en España se echan a la carretera: en 2025, por ejemplo, la 'Operación Semana Santa' alcanzó los 16,7 millones de desplazamientos, un 8,4% más que en 2024.

Para este 2026, la duda y la incertidumbre vuelve para muchos conductores de coche eléctrico. ¿Se repetirán las imágenes de largas colas en los puntos de recarga? Todo comenzó en 2024, con postes saturados, cargadores averiados y esperas de horas en las electrolineras.

España contaba entonces con 32.422 puntos de recarga públicos, según la patronal de fabricantes ANFAC. En 2026, la situación ha cambiado. El Barómetro de electromovilidad de ANFAC correspondiente al cierre de 2025 registró 53.072 puntos de recarga. Un 37% más que en diciembre de 2024.

La red de carga rápida crece un 58%, pero sigue siendo insuficiente

El informe también desgrana que, de haber estado todos los puntos operativos, serían 69.412 las electrolineras disponibles, pero hay 16.340 que no funcionan, bien sea por encontrarse en mal estado o averiados, bien porque no se han podido conectar a la red de distribución eléctrica.

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La red de carga rápida (a partir de 150 kW) representa cerca del 10% de los puntos de la red total, con 5.151 puntos, lo que supone un 58% más que en 2024, con 1.896 puntos durante el año. De toda la red de recarga rápida (a partir de 150 kW), el 71% (3.658 puntos) se encuentran en zonas interurbanas. Sin embargo, estos rangos de potencias solo representan el 17% de esta red interurbana.

Para el sector, es todavía una cifra insuficiente, pero celebran el avance. José López-Tafall, director general de ANFAC, destacaba que “2025 ha sido un año clave en el desarrollo de un modelo de movilidad más sostenible en el que han sido partícipes todos los actores del sector. Esta cooperación ha tenido como resultado una mejora de todos los índices de penetración del vehículo electrificado y de red de recarga en España, mostrando un avance en la adopción de vehículos electrificados".

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Consejos: planificar las paradas y evitar las horas punta

“España recorta poco a poco las distancias con la media europea, e incluso algunas regiones como Madrid, muestran unos datos superiores en penetración de vehículo electrificado. Sin embargo, debemos seguir trabajando en aspectos como la red de recarga rápida (sobre todo en tramos interurbanos), para que el vehículo eléctrico se consolide como la opción para todos aquellos que se desplazan por nuestras carreteras”, añade López-Tafall.

Con estos datos, lo cierto es que hay 20.000 puntos más en servicio y más del doble de cargadores rápidos que en 2024. La distribución también ha mejorado, con especial refuerzo en las zonas interurbanas, que es donde se producen los atascos durante las operaciones salida y retorno.

Aún así, es evidente que la distribución geográfica de los cargadores sigue siendo desigual y los expertos insisten en la necesidad de hacer una correcta planificación de las rutas para así evitar las colas en los cargadores. Evitar las horas punta y planificar las paradas con suficiente antelación.