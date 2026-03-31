De Madrid a Andalucía: estos son los radares que más multas provocan

Al comienzo de este trayecto, en Madrid, está el radar que más sanciones formula de toda España

De Madrid a Andalucía: estas son las gasolineras más baratas si viajas esta Semana Santa

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Hay una cifra que viene bien tener en mente antes de encender el motor de nuestro coche esta Semana Santa: en 2024, los radares de la DGT formularon 3.440.655 denuncias por exceso de velocidad, un 4% más que el año anterior. Pero lo más llamativo no es el volumen total, sino su concentración, ya que tan solo 50 dispositivos de los más de 1.000 desplegados por toda España acumularon más del 30% de todas las multas, es decir, 1.156.954 denuncias. Cincuenta radares, una de cada tres multas del país.

Para quienes se desplacen en coche desde Madrid hacia Andalucía, que resulta ser la ruta más transitada de España en operaciones de vacaciones, el mapa de cinemómetros más activos tiene una geografía muy precisa, y conviene conocerla antes de salir.

El radar más 'multón' de España está en Madrid

El viaje empieza, para muchos conductores, en la M-40. Y precisamente ahí está el radar que más sanciones formula de toda España: el situado en el kilómetro 20,2 de esa circunvalación madrileña, muy cerca de Mercamadrid. En 2024, este dispositivo formuló 74.873 denuncias, lo que equivale a una sanción cada siete minutos durante todo el año. Su eficacia se explica por dos factores concurrentes: la enorme densidad de tráfico de la M-40 y una reducción puntual del límite a 80 km/h en ese tramo, cuando el resto de la vía permite circular a 100. Ese cambio brusco, que muchos conductores no advierten a tiempo, es la trampa.

En ruta: la A-4 y el radar que pasó de 2 multas a 24.000

Una vez enfilada la A-4, la Autovía del Sur que conecta Madrid con Córdoba, Sevilla y Cádiz, el tramo a vigilar con más atención está en la provincia de Jaén. El radar situado en el kilómetro 245 de la A-4 ha protagonizado el ascenso más vertiginoso del ranking nacional: pasó de formular 2 denuncias en 2023 a emitir 24.189 en 2024.

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El Paso de Despeñaperros, el angosto corredor natural entre Sierra Morena que separa Castilla-La Mancha de Andalucía, alberga un radar de tramo que muchos califican como "un clásico en los rankings de la DGT" en la A-4. Los radares de tramo, este está situado concretamente entre los kilómetros del 248.359 al 245.229 de la A-4 sentido Madrid, no miden la velocidad en un punto fijo, sino que calculan la velocidad media del vehículo a lo largo de varios kilómetros: una cámara captura la matrícula al inicio del tramo y otra al final. Si el tiempo invertido implica haber superado el límite, la multa es automática. En Despeñaperros, donde el trazado es sinuoso y los límites son reducidos, se trata de una combinación especialmente efectiva.

Andalucía: la comunidad que más multa de España

En el top 50 nacional de radares más sancionadores aparecen 14 dispositivos andaluces, más que cualquier otra comunidad. Los datos permiten identificar los puntos más calientes de la ruta sur con cifras exactas. El radar de la A-45 en el kilómetro 128, en Málaga, un radar de tramo situado en el primer túnel de Casabermeja, en la carretera que une Córdoba con Málaga, es el más activo de todos los radares de tramo de la DGT en 2024, con 49.376 denuncias. Su límite específico, inferior al general de la vía, y su ubicación en un túnel donde los conductores suelen mantener la velocidad de la autovía son los factores que lo convierten en una trampa consistente año tras año.

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En Sevilla, el radar del kilómetro 83 de la A-92 acumuló 37.616 denuncias en 2024. Y en Cádiz, en el kilómetro 74,7 de la A-381, la carretera que conecta Jerez con Algeciras y que puede formar parte del trayecto de quienes se dirigen a la costa gaditana, alberga el dispositivo que ha experimentado el mayor crecimiento porcentual de todo el país. Así, el radar del kilómetro 74 incrementó su tasa de multas nada menos que un 1.400%.