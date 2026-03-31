De Madrid a Galicia: estos son los radares que más multas provocan

Una de las rutas más largas de la España peninsular, con más de 600 kilómetros de recorrido

De Madrid a Andalucía: estos son los radares que más multas provocan

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Viajar de Madrid a Galicia esta Semana Santa significa enfrentarse a una de las rutas más largas de la España peninsular: más de 600 kilómetros por la A-6 (Autovía del Noroeste), salpicados de radares que generan decenas de miles de denuncias cada año. El corredor Madrid-Galicia atraviesa tres de las comunidades con mayor presión sancionadora del país, y por ello, conviene saber exactamente qué cinemómetros aguardan en cada tramo.

Radares a la salida de Madrid

Antes incluso de abandonar la ciudad, la A-6 ya presenta un punto de alto riesgo que muchos desconocen. Un radar móvil que la Policía Municipal coloca junto al Museo del Traje, en Moncloa, es uno de los que más multa de Madrid; la cámara tiene vistas a la Avenida Puerta de Hierro en dirección capital, donde desembocan los conductores procedentes de la A-6, pasando en pocos metros de una autovía nacional de 120 km/h a una zona de 60 km/h. El presidente de AEA, Mario Arnaldo, lo califica directamente de "trampa" porque la configuración de la carretera en el punto donde se encuentra el radar es la misma, con tres carriles, en recta y sin accesos peatonales, lo que lleva a muchos conductores a no percibir el cambio de límite.

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Una vez en la A-6 propiamente dicha, el radar del km 10 ya figura en el ranking de la Comunidad de Madrid: los radares del km 48 de la A-3, el km 23 de la M-50, el km 10 de la A-6 y el km 10 de la M-607 superaron las 10.000 sanciones en 2024, completando el top 10 de la región.

Radares en el paso por Castilla y León

El tramo castellanoleonés de la A-6 es el más largo del recorrido y concentra su punto más sancionador justo en la provincia de León, a la entrada de Galicia. En León, el radar de la A-6, km 347, registró 14.560 denuncias en 2024. Se trata del cinemómetro situado a la altura de Manzanal del Puerto, bajo un puente, en sentido A Coruña. Este radar está ubicado a la altura del carril de aceleración de la entrada de Manzanal del Puerto, y multa de media a 55 conductores cada día en esta autovía por superar la velocidad máxima permitida de 120 km/h.

El ranking provincial leonés lo encabeza, sin embargo, un radar de la A-66 que no forma parte de esta ruta, pero sí lo hace el segundo de la A-6. En toda Castilla y León, el radar campeón en sanciones está en la A-1, km 234, en Burgos; le sigue en León el de la A-66, km 160, y en tercer lugar regional aparece el de la A-6, km 347.

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Radares al pasar por Lugo

Una vez cruzado el límite gallego, la A-6 en Lugo reserva una sorpresa desagradable. El segundo puesto de la tabla en la provincia de Lugo lo ocupa el cinemómetro instalado en el kilómetro 529,558 de la autovía A-6, en Parga, dentro del término municipal de Guiritiz, con 11.319 multas. En la misma provincia, la A-8 concentra el radar más multón: en Lugo, el dispositivo más activo está ubicado en el kilómetro 545 de la autovía A-8.

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Radares al llegar a Galicia

La llegada a Galicia no supone el fin de los controles. Al contrario, el análisis global sitúa a la comunidad gallega como la cuarta en el ranking nacional de denuncias por exceso de velocidad, solo superada por Andalucía, Castilla y León y la Comunidad Valenciana.

Los radares más activos de Galicia no están en la A-6 sino en la A-52 y la A-55, vías que conectan el interior con las ciudades del litoral atlántico. El dispositivo situado en el punto kilométrico 282 de la A-52 encabeza la clasificación; la A-55, que une Vigo con la frontera portuguesa, alberga los otros dos del podio gallego, en los kilómetros 11 y 9. Para quien viaja a A Coruña, el aviso es también claro: en la provincia de A Coruña, el radar que más multa está en el punto kilométrico 11 de la AG-55, que une A Coruña con Carballo

La DGT publica la ubicación de todos sus radares fijos en dgt.es. Semana Santa es el momento del año en que más conductores comparten estas carreteras; también el momento en que más caro puede salir un despiste de velocidad.