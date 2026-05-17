Redacción Cataluña Agencia EFE 17 MAY 2026 - 11:07h.

Asintomática y en buen estado de salud, la mujer continuará hospitalizada en confinamiento y observación

Tras viajar en el mismo avión que la neerlandesa fallecida por hantavirus, a la pasajera se la consideró un contacto

Compartir







BarcelonaLa mujer catalana considerada contacto de hantavirus, que ya lleva una semana aislada en el Hospital Clínico de Barcelona, según la última actualización de su estado, ha dado negativo en la segunda PCR.

Ya se le realizó una primera de sangre y saliva cuando ingresó en el centro el 9 de mayo, con el mismo resultado. El único paciente español positivo sigue mejorando, mientras supera las fases de la enfermedad.

PUEDE INTERESARTE La paciente francesa contagiada de hantavirus continúa en estado crítico y está recibiendo cuidados paliativos

Fuentes del Departamento de Salud de la Generalitat han informado de que, continuando con los protocolos establecidos para la cuarentena que está guardando, la catalana permanecerá confinada y en observación.

Presenta un buen estado de salud general

Las mismas fuentes han indicado que la persona sigue asintomática y presenta un buen estado de salud general. Recordamos que ingresó en el Clínico de Barcelona tras haber viajado en el mismo avión que la neerlandesa fallecida.

PUEDE INTERESARTE Los españoles negativos de hantavirus podrán recibir visitas la próxima semana si la PCR del lunes lo confirma

Después de tener conocimiento de que esta pasajera del vuelo internacional había perdido la vida por contagio de hantavirus, se tuvo que repasar con qué personas compartió el trayecto aéreo por si podían haber enfermado igualmente.