El Ayuntamiento de Madrid ha abierto este miércoles una subasta electrónica de 200 vehículos y otros elementos en desuso

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El Ayuntamiento de Madrid ha abierto este miércoles una subasta electrónica de 200 vehículos y otros elementos en desuso, con precios de salida desde 80 euros para motocicletas, desde 400 euros para los turismos o desde 700 euros para las furgonetas, y también podrán adquirirse camiones, dumpers, tractores y hasta un puente para el lavado automático de vehículos.

Esta es la segunda subasta organizada por el Área de Economía, Innovación y Hacienda en lo que va de año, y la sexta desde que se puso en marcha esta iniciativa en 2025, mientras se ultima la celebración de dos subastas más. Al igual que en la anterior edición, los vehículos han sido sometidos a un proceso de despersonalización de elementos corporativos municipales, como pegatinas, vinilos, sirenas policiales o puentes de luces.

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En este caso, la subasta electrónica será gestionada por International Auction Group (IAG), una empresa especialista en almonedas que ha sido seleccionada por la Dirección General de Contratación y Servicios del Ayuntamiento de Madrid en un proceso de licitación dentro del marco de la Ley de Contratos del Sector Público, ha apuntado el Consistorio en un comunicado.

Los precios de cada vehículo subastado

Los horarios de la subasta

En concreto, la subasta se realizará a través de su página web y las pujas se admitirán desde este mismo miércoles y hasta el 7 de mayo. Además, durante el periodo de presentación de pujas, los vehículos podrán ser examinados en las instalaciones que la empresa ha habilitado para la subasta en el municipio de Loeches (carretera M-217), los días 28 y 29 de abril y 5 y 6 de mayo en horario de mañana (de 9:00 a 14:00 horas) y de tarde (de 15:30 a 18:30 horas).

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Las personas interesadas pueden obtener toda la información de la subasta en la página web de IAG, donde podrán consultar el reportaje fotográfico, el estado de los vehículos (informe OBD para turismos y checklist de cada vehículo), estado de la ITV y la totalidad de gastos complementarios para realizar la transferencia de titularidad. El pasado mes de junio se dio por finalizada la primera de las subastas de vehículos y elementos industriales en desuso, donde más de 1.300 personas pujaron por alguno de los casi 250 vehículos retirados del servicio municipal, elevando la recaudación total a casi 600.000 euros.

Posteriormente, se han celebrado dos subastas de objetos perdidos, una de cargadores para vehículos eléctricos y otra de contenedores de residuos de construcción, que han supuesto un retorno de más de 100.000 euros.

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Desde el Ayuntamiento de la capital han subrayado que la transparencia del proceso de subasta y el valor y utilidad de los objetos subastados tiene reflejo en el gran número de pujas recibidas. Al hilo, han remarcado que esto reafirma su compromiso con este sistema para lograr uno de los objetivos fijados por la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, logrando "la reutilización de materiales y productos alargando su vida útil mediante la compraventa de segunda mano, previniendo que pasen a ser considerados residuos".