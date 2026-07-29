Durante el verano, el sistema de refrigeración, el aire acondicionado, las baterías y los neumáticos concentran la mayor parte de las incidencias

Durante los meses de julio y agosto las reparaciones vinculadas al calor aumentan, por lo que revisar el estado de los vehículos antes de viajes largos ayuda a prevenir accidentes al volante

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España atraviesa un verano de temperaturas sofocantes perjudiciales no solo para nuestra salud, también para los vehículos. Durante este periodo vacacional, el calor extremo, unido al aumento de los desplazamientos por carretera, incrementa el riesgo de averías y dispara la actividad de los talleres.

Según estimaciones de Recomotor, empresa distribuidora de piezas recuperadas para talleres y profesionales de la automoción, durante los meses de julio y agosto las reparaciones vinculadas al calor aumentan alrededor de un 35 % respecto a la media anual.

El sistema de refrigeración, el aire acondicionado, las baterías y los neumáticos concentran la mayor parte de las incidencias. “Cada verano observamos el mismo patrón y es que, cuando coinciden altas temperaturas y largos desplazamientos, aumentan las averías en componentes que durante el resto del año pasan prácticamente desapercibidos. Una revisión preventiva puede evitar muchas incidencias y reparaciones de elevado coste”, explica Marc Cuñat, responsable de recambios de Recomotor.

Con el fin de minimizar los efectos de la ola de calor en los vehículos, desde Norauto recomiendan seguir una serie de consejos. "El asfalto puede llegar a los 60°C y el vano del motor se convierte en un auténtico horno. En estos días, saltarse una revisión o cometer un error por despiste puede costar muy caro, tanto para el bolsillo como para la seguridad", explica Xavier Celda, responsable de Mercado especialista en Taller de Norauto España.

Para una segura operación salida, expertos recomiendan seguir estos consejos

El error más común es encender el motor y poner el aire acondicionado a máxima potencia. Esto supone un sobreesfuerzo para el sistema, que no está diseñado para permanecer meses sin utilizarse. Abrir las puertas y ventanillas durante unos minutos para que el aire caliente acumulado salga de forma natural, es la forma más segura de comenzar antes de iniciar la marcha, después, se podrá encender el aire de forma segura.

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El calor extremo también tiene efectos en la vida útil de la batería de los coches, por lo que realizar una comprobación de su estado es la mejor forma de prevenir. Desde Recomotor explican que el calor favorece la evaporación del electrolito, incrementa la corrosión interna y reduce progresivamente la capacidad de carga, especialmente en baterías con más de cuatro años de antigüedad.

Durante estos días de calor sofocante, la temperatura del asfalto puede superar ampliamente los 50°C, incrementando la presión interna del neumático y acelerando su desgaste. Rodar con baja presión genera más fricción, lo que eleva exponencialmente la temperatura de la goma, por lo que siempre se deben revisar los niveles con los neumáticos en frío y comprobar el estado de los mismos antes de iniciar cualquier desplazamiento largo.

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También conviene comprobar el nivel y el estado del líquido refrigerante antes de viajes largos, pues este evita que el motor se derrita. Con una ola de calor, el sistema trabaja bajo una presión extrema. Desde Norauto recomiendan revisar el nivel en el vaso de expansión, que debe estar entre el mínimo y el máximo. Esto siempre se debe hacer con el motor en frío, pues de lo contrario, puede provocar quemaduras graves.

Evitar circular entre las 12:00 y las 17:00 horas, momentos de máximo calor, y utilizar siempre el parasol delantero y trasero al estacionar el vehículo son otras de las recomendaciones que ayudan a reducir la fatiga al volante. Además, prestar atención al cuadro de mandos puede protegernos de tener un accidente.

En el caso de que la aguja de la temperatura del motor empiece a subir hacia la zona roja, se recomienda apagar el aire acondicionado de inmediato y conectar la calefacción para liberar calor del motor. A continuación, se aconseja buscar un lugar seguro y detener el vehículo.

“La mayoría de las averías que aparecen durante las vacaciones no se producen de forma repentina. Son el resultado de pequeños desgastes acumulados durante meses y de componentes que vuelven a trabajar al máximo tras largos periodos de inactividad. Una revisión preventiva antes del verano sigue siendo la mejor forma de evitar incidencias y reducir el coste de las reparaciones”, concluye Marc Cuñat.