Los mecánicos explican por qué nunca deberías apagar el coche justo después de un trayecto largo

Esta advertencia afecta sobre todo a coches con turbocompresor
Los expertos en mecánica alertan de los efectos de apurar siempre el depósito de gasolina
Hay gestos que parecen irrelevantes porque no dan como resultado una avería de esas que se hacen notar de forma inmediata. Cuando se aparca, se pone el freno de mano, se apaga el motor y se sale del coche, pero nada cruje de forma alarmante, no aparece humo, ni se enciende ningún testigo, creemos que todo va bien. Sin embargo, en ocasiones el problema es acumulativo, silencioso y caro. Después de un trayecto largo por autopista, de una subida exigente, de un día de calor intenso o de hacer muchos kilómetros con el motor trabajando a buen ritmo, los mecánicos suelen recomendar una pausa mínima antes de cortar el contacto. No por superstición, sino por temperatura y lubricación.
La advertencia afecta sobre todo a coches con turbo. Lo ideal es mantenerlo unos minutos al ralentí para bajar progresivamente la temperatura y permitir que siga lubricándose durante ese tiempo.
El turbo no se enfría al mismo ritmo que el conductor
La clave está en que el viaje no termina igual para todas las piezas. Para el conductor, el trayecto acaba cuando entra en el área de servicio o aparca en el garaje. Para el turbo, no. El turbocompresor ha estado trabajando con gases de escape muy calientes, girando a velocidades elevadísimas y dependiendo del aceite del motor para lubricarse y refrigerarse. Por eso, tras un viaje largo en el que el turbo sopla de forma constante, conviene dejar el motor encendido un par de minutos al parar, porque así bajan poco a poco las revoluciones del turbo, que puede funcionar a unas 100.000-150.000 rpm, y el aceite sigue ayudando a refrigerarlo.
No se trata de “enfriar todo el motor” como si se tratara de una olla recién que se aparta del fuego. El problema es que, al apagar el motor, la lubricación impulsada por la bomba se detiene al instante aunque este siga girando, y esa falta de aceite puede dañarlo.
La explicación técnica es que, tras un apagado en caliente, comienza el heat soak: el calor de la culata, el colector de escape y la carcasa de la turbina se desplaza hacia el cuerpo central del turbo, elevando su temperatura. Esas temperaturas extremas pueden provocar la carbonización del aceite.
Cuánto hay que esperar de verdad
No hace falta convertir cada parada en una ceremonia de diez minutos. La recomendación razonable depende del uso previo. Tras una conducción a alta velocidad o prolongada con carga fuerte, debe dejarse el motor al ralentí alrededor de un minuto antes de apagarlo. No hacerlo puede causar daños severos al motor o al turbocompresor.
Por supuesto, no todos los viajes requieren el mismo tiempo de parada. Basta con 30 segundos antes de apagar el motor al finalizar la conducción ligera. Para un viaje largo de autopista que termina de golpe en una gasolinera, un minuto o dos tiene más sentido que apagar al instante. Para un trayecto que nos lleve a través de una ciudad, con semáforos, baja carga y poca exigencia, parte de ese enfriamiento ya se ha producido antes de aparcar.
Las consecuencias de ignorar esta advertencia no suelen llegar con el primer descuido, pero pueden desembocar en una visita del coche al taller. Un turbo nuevo puede costar unos 1.000 euros en un coche antiguo y superar los 1.500 euros en uno nuevo. La reparación puede rondar los 500 euros si se sustituye solo parte del conjunto.
La regla práctica es sencilla: tras un viaje largo o exigente, aparca, deja respirar el motor un minuto, algo más si ha venido muy cargado, con calor o a ritmo fuerte, y después apaga. Ese pequeño margen permite que aceite y refrigeración hagan su trabajo cuando el metal todavía está castigado. No alarga el viaje, pero sí que puede alargar la vida del turbo.