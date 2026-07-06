El conjunto formado por la válvula EGR y el filtro de partículas diésel son las averías más frecuentes hoy en día

Algunos coches están perdiendo valor más rápido que nunca en el mercado de segunda mano

Compartir







Hay averías que se hacen notar con sonidos estridentes, columnas de humo o con un volante que tiembla. Y luego están las silenciosas, que además aparecen de forma reiterada. Entre estas una que da especiales problemas es la relacionada con el conjunto formado por la válvula EGR y el filtro de partículas diésel, dos piezas interdependientes cuyo fallo conjunto es hoy la avería más frecuente en los vehículos modernos de combustión, especialmente en los que hacen trayectos cortos y urbanos. Y cuando falla, el coste no es precisamente nimio.

Qué son y por qué están en todos los coches modernos

Las normativas anticontaminación europeas han obligado a todos los fabricantes a incluir sistemas de reducción de emisiones en sus motores. La válvula EGR recircula parte de los gases de escape de vuelta al motor para que se quemen nuevamente, reduciendo las emisiones de óxidos de nitrógeno. El filtro de partículas atrapa el hollín generado por la combustión diésel para quemarlo en un proceso llamado regeneración. Ambos sistemas son obligatorios para cumplir las normativas, lo que significa que están presentes en prácticamente todos los coches diésel fabricados desde 2005 y en una proporción creciente de los de gasolina modernos.

PUEDE INTERESARTE Los mecánicos alertan del gesto al aparcar que puede acabar dañando la dirección del coche

El problema es que estos componentes no toleran bien el uso para el que muchos conductores emplean su coche a diario.

El enemigo invisible

El filtro de partículas necesita alcanzar temperaturas elevadas para realizar su ciclo de autolimpieza o regeneración, proceso que solo ocurre en circulación sostenida a velocidad media-alta durante al menos veinte o treinta minutos. Cuando el coche se usa principalmente para desplazamientos cortos, con arranques frecuentes o en tráfico urbano, el filtro nunca llega a esa temperatura y la carbonilla se va acumulando capa sobre capa hasta obstruirlo. Un vehículo con uso exclusivamente urbano puede ver la vida útil de su filtro reducida desde los 120.000-140.000 kilómetros declarados por los fabricantes hasta apenas 50.000 km.

Con la válvula EGR pasa algo parecido: la carbonilla producida en los trayectos cortos se adhiere progresivamente a sus paredes internas hasta reducir su apertura y bloquear su funcionamiento. Cuando eso ocurre, la centralita detecta el error, enciende el testigo de avería del motor en el cuadro y el coche puede entrar en modo de emergencia con pérdida visible de potencia, aumento del consumo y, si se ignora el problema, arranques en falso y tirones progresivos.

PUEDE INTERESARTE El nuevo sistema que varios fabricantes ya incorporan y que cambiará para siempre la forma de conducir

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El diagnóstico que se retrasa y una factura

El perfil de conductor que acaba con una reparación más cara de lo esperado es el que ignoró el primer aviso. La señal más temprana es el testigo de fallo encendido, y suele desaparecer espontáneamente en algún trayecto más largo, lo que genera la falsa impresión de que el problema se ha resuelto solo. Sin embargo, el problema no ha desaparecido, simplemente el sistema ha completado una regeneración parcial que retrasa pero no corta la acumulación.

Cuando la saturación es severa, las opciones se reducen y los costes escalan. Una limpieza profesional del filtro, que es la solución más económica si se actúa antes de la obstrucción total, puede resolverse por unos cientos de euros. La sustitución completa del filtro de partículas, cuando ya no es recuperable, oscila entre los 2.000 y los 4.500 euros dependiendo del modelo y la marca.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La válvula EGR tiene su propio rango de costes. En su versión mecánica, más sencilla, la pieza nueva puede costar entre 100 y 300 euros; en su versión electrónica, presente en todos los coches modernos, la pieza sola puede alcanzar los 1.000 euros en los modelos de gama más alta, a lo que hay que sumar entre 100 y 400 euros de mano de obra. En general, el coste medio de la operación combinada, limpieza o cambio de EGR, se sitúa en torno a los 500 euros, y se trata de una avería que se detecta habitualmente en la ITV.

El escenario que sale más caro es el que los mecánicos llaman "efecto dominó", que es una EGR obstruida que no se trata acaba dañando el filtro de partículas; un filtro saturado que no se trata puede terminar afectando al turbo por exceso de presión y temperatura. La reparación del turbocompresor puede superar los 3.000 euros y requerir hasta diez horas de mano de obra.