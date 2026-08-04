Abierto el plazo para que particulares pidan ayudas del Plan Auto+ para comprar coches eléctricos

Las personas desempleadas podrán pedir ayudas para sacarse carnés profesionales muy demandados

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El Ministerio de Industria y Turismo ha abierto esta mañana el plazo para que los particulares soliciten las ayudas de la primera línea del Programa Auto+, destinado a facilitar la adquisición de vehículos eléctricos y electrificados y acelerar la renovación del parque móvil español, según se desprende del Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, la convocatoria cuenta con una dotación de 350 millones de euros para personas físicas y permitirá solicitar ayudas para todos los vehículos adquiridos desde el 1 de enero de 2026, gracias al carácter retroactivo del programa.

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¿Cuándo se pueden presentar las solicitudes?

Las solicitudes se pueden presentar desde este martes 4 de agosto a las 10.00 horas de forma telemática a través del sistema habilitado por el Departamento liderado por Jordi Hereu y se tramitarán por orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos disponibles.

El Programa Auto+ forma parte de la estrategia España Auto 2030, impulsada por el Gobierno para reforzar la competitividad de la industria de la automoción, acelerar la electrificación del transporte y avanzar en la descarbonización de la economía.

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Ayudas directas para facilitar el acceso a la movilidad eléctrica

La línea 1 está dirigida a personas físicas mayores de edad, residentes en España, que no desarrollen una actividad económica.

Las ayudas se concederán para la compra de vehículos con etiqueta ambiental 'CERO' y podrán alcanzar las siguientes cuantías máximas: hasta 4.500 euros para turismos (categoría M1), hasta 5.000 euros para furgonetas y vehículos comerciales ligeros (categoría N1), hasta 1.100 euros para motocicletas eléctricas (categorías L3e, L4e y L5e) y hasta 1.500 euros para cuadriciclos eléctricos (categorías L6e y L7e).

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El importe final de la ayuda se fijará en función del grado de electrificación del vehículo, su precio y su contribución a la cadena de valor industrial europea. Podrán acceder a estas ayudas quienes hayan adquirido vehículos nuevos matriculados en España desde el 1 de enero de 2026, así como determinados vehículos seminuevos matriculados a partir del 1 de enero de 2025 que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

Próxima apertura de la línea para autónomos

El Ministerio de Industria y Turismo prevé además abrir después del verano la línea específica del Programa Auto+ destinada a autónomos y empresas, completando así el despliegue de este nuevo instrumento de apoyo a la electrificación del transporte.

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Esta línea contempla ayudas superiores para los profesionales y pequeñas empresas, con importes que pueden alcanzar los 6.000 euros para turismos y los 7.500 euros para furgoneta.

Con una dotación global de 400 millones de euros, el Programa Auto+ constituye una de las principales medidas de apoyo al sector de la automoción incluidas en la estrategia España Auto 2030 y busca impulsar la demanda de vehículos electrificados, fortalecer la fabricación europea y contribuir a los objetivos de transición ecológica del país.