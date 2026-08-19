Los delincuentes colocan una botella en el paso de rueda para provocar un ruido que obligue al conductor a bajarse, una situación que pueden aprovechar para sustraer objetos o el propio coche

Cómo cuidar el coche estando en la playa y después: pasos importantes que olvidan muchos conductores para protegerlo

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El robo de vehículos en España cerró 2025 con un total de 33.032 sustracciones, según los datos oficiales del Ministerio del Interior. Esto supone una media de 90 vehículos robados cada día en nuestro país. Una tendencia que, lejos de frenarse, continúa al alza en 2026, ya que, durante el primer trimestre de este año, se registraron 7.908 robos de vehículos, lo que supone un incremento del 2,6% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos de Interior.

Los ladrones pueden utilizar varias artimañas para llevarse un vehículo o robar pertenencias del interior de un coche. Uno de los métodos que más se está difundiendo en algunos medios durante el verano es el conocido como timo de la botella en la rueda del coche, una técnica que busca que el propietario del vehículo abandone el coche durante unos segundos para facilitar el robo de objetos de valor o incluso del propio automóvil.

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Así funciona el engaño de la botella

Aunque los ladrones te pueden sorprender en cualquier lugar, este fraude suele aparecer en zonas con gran afluencia de vehículos, como aparcamientos próximos a playas, centros comerciales, áreas de descanso o estaciones de servicio, donde es más sencillo pasar desapercibido debido a la gran afluencia de personas.

Los ladrones colocan una botella de plástico entre el neumático y la carrocería, en el paso de rueda, cuando el coche está aparcado. Normalmente la suelen poner en la parte delantera o trasera del lado del acompañante, ya que de esta forma es más difícil que el conductor se dé cuenta al estar en el lado contrario al que accede al vehículo.

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Cuando arrancas el motor, el vehículo se pone en marcha y las ruedas se empiezan a mover, la botella quedará aplastada contra el neumático y hará ruido, produciendo un sonido que puede hacer pensar en una avería o un problema con la rueda. Entonces el conductor para y se baja del vehículo para comprobar cuál es el problema.

Es en ese momento cuando se puede producir el robo. Al tratarse de una situación imprevista, el conductor puede abandonar el vehículo sin apagar el motor o cerrar las puertas mientras se acerca a la rueda para comprobar cuál es el problema. Aquí es cuando los ladrones aprovechan para acceder al vehículo y robar bolsos, teléfonos móviles, ordenadores, mochilas o cualquier objeto de valor. En algunos casos, incluso pueden llevarse el propio coche.

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Hay que estar muy atento. Además, existe otra modalidad de hurto muy similar a la de la botella que utilizan los ladrones para robar objetos de valor o incluso el propio vehículo. Algunos delincuentes colocan clavos, tornillos u otros elementos punzantes en la calzada para que, al pasar por encima, el neumático resulte dañado y el conductor tenga que detenerse para cambiarlo.

¿Cómo protegerse del timo de la botella?

Lo primero que debes hacer es mantener la calma y evitar actuar por impulso. Cuando escuches el ruido provocado por la botella, lo más recomendable es detener el vehículo en un lugar seguro, apagar el motor, llevarte las llaves y cerrar el coche antes de comprobar qué ha ocurrido. Dejarlo abierto podría facilitar que los ladrones aprovechen esos momentos para llevarse cualquier objeto de valor que hayas dejado en el interior, como el móvil, auriculares, cartera o el ordenador.

La prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar robos en el coche. Antes de detenerte y abandonar el vehículo, conviene prestar atención al entorno. Lo ideal es dirigirse a un lugar iluminado, apagar el motor y cerrar el coche. Después, realiza una comprobación rápida alrededor del automóvil para detectar posibles objetos extraños y retirarlos antes de continuar la marcha, solucionando el problema y evitando que la situación llegue a convertirse en una oportunidad para los delincuentes. Además, conviene recordar que, si sospechas de un intento de robo o se detecta la presencia de personas vigilando el vehículo, debes avisar inmediatamente a la Policía.