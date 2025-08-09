Inés Gutiérrez 09 AGO 2025 - 05:30h.

Si nos atrevemos a salir de la ciudad, podemos encontrar lugares mágicos, como estas piscinas naturales

Pasar dos horas en la naturaleza mejora significativamente la salud, según un estudio

MadridEl calor del verano invita a llevar ropa fresquita, a tomar alimentos ligeros y también a buscar esos lugares que nos ayudan a desconectar durante un ratito de las altas temperaturas. La naturaleza se convierte en la mejor aliada posible para conseguirlo, los árboles proporcionan sombra natural que ayuda a regular la temperatura y las piscinas naturales invitan a los visitantes a pasar un buen rato.

Los lagos, ríos y otras fuentes de agua fresca se convierten en esta época del año en objeto de deseo de todos aquellos que quieran darse un chapuzón y hacerlo rodeados de naturaleza. No en todos los lugares es seguro, por eso lo mejor es hacerlo en esos espacios en los que nos invitan, evitando riesgos innecesarios. Son muchas las piscinas naturales que pueden visitarse y todas prometen un buen rato, lleno de chapuzones y diversión.

Las mejores piscinas naturales cerca de las grandes ciudades

Alejarse de la ciudad en busca de un poco de aire puro es una buena opción durante todo el año, pero en verano lo es todavía más porque podemos encontrar lugares tan estupendos como aquellos en los que se encuentran estas piscinas naturales.

Madrid es una de esas ciudades en las que huir del calor no siempre es sencillo o económico, pero alejándose un poco de la ciudad se pueden disfrutar de espacios que ayudan a conseguirlo. En Cercedilla se encuentran unas de las mejores de Madrid, las piscinas naturales Las Berceas, que se llenan con el agua de arroyos cercanos. En Rascafría están las Presillas, rodeadas de pinos, con zona de césped y merendero.

Cerca de Valencia también hay opciones muy apetecibles, como El Azud, en el valle del Tuéjar, ideal para pasar todo en día en el agua. El Gorgo de la Escalera (Anna) es otra de esas zonas que merece la pena visitar si se quiere disfrutar de la naturaleza y de un baño refrescante.

Quienes estén cerca de Cáceres no pueden dejar pasar la oportunidad de visitar las Charcas Verdes de Hervás, aunque puede haber épocas en las que el agua que contienen no es demasiada, por lo que hay que tener esto presente. En Acebo también se pueden encontrar las piscinas naturales Jevero y Carreciá.

La piscina natural de Letur es ideal para aquellos que estén cerca de Albacete, quienes se quieran refrescar durante su paso por Zaragoza pueden visitar el Pozo Pígalo, y en territorio segoviano esperan las piscinas Naturales del Chorro de Navafría, a una distancia tal, que bien podría considerarse un espacio cercano también a Madrid. El Calentón es la piscina natural que puedes encontrar en Garachico, cerca de Tenerife, y si estás en Gran Canaria, las piscinas naturales de Agaete pueden ser una gran opción.

Espacios naturales que pueden convertirse en un plan alternativo para aquellos que quieran darse un refrescante baño, pero quieran hacerlo en un entorno marcado por la naturaleza y un poco alejado del agobio que solemos asociar con las ciudades, el asfalto y el calor que genera.