La aplicación oficial de la ETA para viajar al Reino Unido permita obtener esta autorización de forma digital y sin pagar a intermediarios: te explicamos cómo conseguirla

Reino Unido aplicará plenamente la autorización de viaje ETA a partir del 25 febrero de 2026

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Viajar al Reino Unido se ha complicado desde la implantación de de la Electronic Travel Authorisation (ETA), una medida que forma parte del proceso de digitalización del control fronterizo británico, que avanza hacia un sistema de permisos previos similar al ESTA estadounidense o al eTA canadiense. Se trata de un documento digital que entró en vigor el el 2 de abril de 2025, pero que desde el 25 de febrero de 2026, ya no basta con haberla solicitado, sino que es imprescindible tenerla aprobada antes de viajar, ya que las aerolíneas no permitirán el embarque sin ella.

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La ETA no es un visado, sino una autorización electrónica que permite viajar al Reino Unido para estancias cortas de hasta seis meses. Su función es permitir a las autoridades británicas realizar un control previo de seguridad antes de que el viajero llegue al país. Aunque la ETA esté aprobada, no garantiza la entrada, ya que el control fronterizo sigue siendo obligatorio.

La autorización se vincula digitalmente al pasaporte y tiene una validez de dos años o hasta que caduque el documento de viaje. Durante ese período permite múltiples entradas, siempre que se utilice el mismo pasaporte con el que fue solicitada.

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¿Quién debe solicitarla y cómo hacerlo?

Deben obtener una ETA:

Todos los ciudadanos españoles y de la UE no residentes en el Reino Unido , incluidos bebés y menores.

, incluidos bebés y menores. Viajeros que hagan tránsito 'landside' , es decir, aquellos que deban recoger equipaje o pasar control fronterizo durante una escala.

, es decir, aquellos que deban recoger equipaje o pasar control fronterizo durante una escala. Visitantes que viajen por turismo, negocios, estudios de corta duración o visitas familiares.

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No necesitan ETA:

Quienes ya tengan un visado británico .

. Titulares de ' pre-settled' o 'settled status' del EU Settlement Scheme.

del EU Settlement Scheme. Personas con permiso de residencia, trabajo o estudio en el Reino Unido.

Viajeros en tránsito 'airside' (sin pasar control fronterizo), algo que solo ocurre en Heathrow T4 y Mánchester.

(sin pasar control fronterizo), algo que solo ocurre en Heathrow T4 y Mánchester. Ciudadanos británicos o irlandeses, incluidos los de doble nacionalidad (deben viajar con ambos pasaportes).

La ETA solo puede solicitarse en línea, a través de la aplicación oficial UK ETA o del portal gov.uk. El proceso es sencillo y suele resolverse en unos minutos, aunque el Gobierno británico recomienda hacerlo al menos tres días laborables antes del viaje.

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Para completar la solicitud se requiere:

Pasaporte válido.

válido. Fotografía digital compatible con los requisitos oficiales.

Datos de contacto.

Responder a preguntas de seguridad y antecedentes.

Pago de la tasa: 16 libras (que subirán a 20 libras el 8 de abril de 2026).

Una vez aprobada, el viajero recibe un correo electrónico de confirmación. No se emite ningún documento físico: la autorización queda asociada al pasaporte.

Cómo rellenar correctamente el formulario

El formulario solicita información básica, pero conviene tener en cuenta:

La fotografía debe cumplir los estándares británicos de biometría.

El pasaporte debe estar en buen estado y tener validez suficiente.

Las respuestas a las preguntas de seguridad deben ser exactas; cualquier incoherencia puede provocar una denegación.

Es imprescindible viajar con el mismo pasaporte utilizado en la solicitud.

El Gobierno británico ofrece un servicio para comprobar la validez de una ETA ya concedida, útil si se viaja con frecuencia.

¿Qué derechos otorga la ETA?

Con una ETA aprobada, el viajero puede:

Permanecer en el Reino Unido hasta seis meses por turismo, visitas familiares, negocios o estudios breves.

por turismo, visitas familiares, negocios o estudios breves. Realizar actividades remuneradas permitidas , como actuaciones artísticas, conferencias o competiciones deportivas.

, como actuaciones artísticas, conferencias o competiciones deportivas. Hacer escala en el país pasando por control fronterizo.

Entrar múltiples veces durante los dos años de validez.

Por el contrario, la ETA no permite

Trabajar como empleado o autónomo, salvo actividades remuneradas permitidas.

Permanecer más de seis meses.

Acceder a fondos públicos.

Casarse o registrar una pareja civil (se requiere un visado específico).

Desde febrero de 2026, la norma es clara: sin ETA aprobada, no hay viaje. Las aerolíneas están obligadas a verificar la autorización antes del embarque y pueden denegar el acceso al avión. Además:

No existe derecho a reembolso de la tasa si la solicitud es rechazada.

No hay recurso formal contra la denegación, aunque sí se puede volver a solicitar.

Las autoridades británicas advierten de la proliferación de webs fraudulentas que cobran tarifas abusivas o no tramitan la solicitud.

Según datos del propio Gobierno británico, más de 13 millones de viajeros ya han utilizado este sistema desde su lanzamiento.