El Primavera Sound 2026 tendrá lugar hasta el 7 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona

Guitarricadelafuente, Wet Leg, Yard Act y Ouineta dieron el pistoletazo de salida al Primavera Sound 2026

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El intimismo de Guitarricadelafuente, las guitarras de Wet Leg, el rock crudo de Yard Act y el pop electrificado de Ouineta dieron el pistoletazo de salida este pasado miércoles 2 de junio a la 24 edición del Primavera Sound, que tendrá lugar hasta el 7 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona.

Entre los 30.000 asistentes agolpados en el único escenario habilitado en esta jornada inaugural y gratuita, las sensibilidades se dividían entre el público local, ávido del sentimentalismo del valenciano Guitarricadelafuente, y los visitantes extranjeros que esperaban la caña roquera de los británicos Wet Leg y Yard Act.

De la danza de Ouineta a la rabia de Yard Act

Antes, pero recogidos en la sombra que proyectaba el escenario a las 17:45 horas de la tarde, unos pocos cientos de personas no se quisieron perder el arranque de este Primavera Sound 2026, protagonizado por la catalana Ouineta y su pop electrificado y bailable.

Marta Ros, muchacha tras el nombre de Ouineta, ha puesto la primera piedra de este año con 'Evil Ouineta', 'Certified' o 'Buganvilla', arropada por dos bailarinas y Juan Feduchi, productor y lo que sea que haga falta sobre las tablas.

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Con Ros, coreógrafa de estrellas como Rigoberta Bandini o Amaia, y su movimiento como protagonistas en el escenario, estas melodías repletas de sintetizadores y autotune, todo meditadamente dosmilero, han tomado el Parc del Fòrum, que ha terminado de derretirse ante la química que desprenden Ouineta y Mushkaa cuando se juntan a cantar 'NOIS'.

El tono de la tarde se ha tornado más oscuro cuando el ímpetu y la rabia de los ingleses Yard Act han invadido el Fòrum, que, como suele suceder en el Primavera Sound, se han dado un homenaje entre paisanos.

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"¿Cuántos de aquí venís de nuestra isla?", ha preguntado el vocalista James Smith, después de cerciorarse de que los nativos eran minoría y que, efectivamente, el Fòrum estaba repleto de británicos.

De ahí que se vociferaran 'Tall Tales', 'Dead Horse', 'Redeemer' o 'You're Gonna Need a Little Music', todo embadurnado en la distorsión de la guitarra de Sam Shipstone, el bajo de Ryan Needham y la batería de Jay Russell.

La velada emotiva de Guitarricadelafuente

Toda esa vehemencia punk se ha esfumado de Barcelona en cuanto Guitarricadelafuente, hoy en tarde de consagración, ha puesto un pie en la ciudad y su celebradísimo 'Spanish Leather' (2025) se ha convertido en protagonista del ocaso.

Así, mientras el sol se escondía tras las pantallas gigantes, Álvaro Lafuente Calvo aparecía en ellas entonando 'Full time papi', 'Calypso' y 'Futuros amantes', tres anticipos a una velada emotiva pero sin sensiblerías.

Ya hace años que Guitarricadelafuente dio con la fórmula de la canción en español, recogiendo sensibilidades de aquí y de allá y pasándolas por un imaginario personalísimo y esa voz rota y grave, algo hoy demostrado en 'Continicio', 'Puerta del Sol' y 'Agua y mezcal'.

Otros dos ejemplos de esas intersecciones entre flamenco y son, bolero y habanera, han sido 'Guantanamera' y 'Tramuntana', cortes que han ablandado a un público al que no le ha quedado más que botar con 'BABIECA!', que ha cerrado la aparición del valenciano en el Primavera Sound entre excéntricos pogos.

Wet Leg, del post-punk al indie rock

Ya en mitad de la noche cerrada, la banda británica Wet Leg ha puesto el broche a este aperitivo del Primavera con un concierto en el que han trenzado los temas de sus dos únicos discos, 'Wet Leg' (2022) y 'moisturizer' (2025), en un viaje entre su primer post-punk y la madurez indie rock.

Escudadas tras la caña de sus guitarras, Rhian Teasdale y Hester Chambers, amigas de la infancia, han regresado al Parc del Fòrum tan solo un año después de su última actuación para entregar, desde un descaro reivindicativo, piezas como 'catch these fists', 'Wet Dream', 'pond song', 'Ur Mum', 'Chaise Longue' o 'mangetout'.

Con esto, Barcelona ha probado una pequeña dosis de Primavera Sound, que seguirá este jueves 4 de junio, si las lluvias no lo estropean, con Massive Attack, Mac DeMarco, Doja Cat, Bad Gyal o Geese.