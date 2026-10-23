El sur de Portugal ha vuelto a ser elegido Mejor Destino de Playa de Europa 2026 en los World Travel Awards

El Algarve ya ha conseguido este premio en 11 ediciones, le fue otorgado en los años 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023

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Hay destinos que enamoran a primera vista y otros que consiguen hacerlo una y otra vez. Así es el Algarve. Sus interminables arenales, sus acantilados dorados, sus calas escondidas y ese Atlántico que dibuja paisajes imposibles de olvidar han vuelto a conquistar al sector turístico internacional, alzándose con la victoria en los Óscar del Turismo.

El sur de Portugal ha vuelto a ser elegido Mejor Destino de Playa de Europa 2026 en los World Travel Awards. Y no es una victoria cualquiera: es la undécima vez que consigue este reconocimiento, estableciendo un récord histórico en la categoría. El Algarve se impuso a otros destacados destinos de sol y playa del continente, entre ellos Mallorca, Cerdeña, Marbella, Cannes, Corfú y Porto Santo, consolidando así su posición como uno de los grandes referentes del turismo de costa en Europa.

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Falésia y Benagil: dos joyas del Algarve entre las mejores playas de Europa

Ya son 11 ediciones consiguiendo este premio, que le fue otorgado en los años 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y, ahora, en 2026. A ellos se suman suman cuatro títulos como Mejor Destino de Playa del Mundo también en los World Travel Awards, obtenidos en 2020, 2021, 2024 y 2025.

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Pero las buenas noticias para el Algarve no terminan aquí. Dos de sus playas más emblemáticas acaban de recibir también el reconocimiento de los lectores de la edición británica de Condé Nast Traveller, que las han situado entre las 20 mejores de Europa en los Readers' Choice Awards 2026. Ambas son las únicas playas de Portugal que figuran en esta clasificación, elaborada a partir de una iniciativa que ha reunido más de 296.000 respuestas de lectores del Reino Unido.

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Praia da Falésia, en Albufeira, ha alcanzado la cuarta posición del ranking, con una puntuación de 94,70 sobre 100. Y no cuesta entender por qué. Su extensa franja de arena, enmarcada por espectaculares acantilados de tonos rojizos y ocres, compone uno de los paisajes más reconocibles del litoral algarvío. Un escenario donde la naturaleza parece haber elegido su mejor paleta de colores.

Por su parte, Praia de Benagil, en Lagoa, ocupa el puesto 16, con 81,67 puntos. Conocida por su singular entorno rocoso y su proximidad a la célebre cueva marina de Benagil, esta pequeña playa representa la cara más fotogénica y sorprendente de la costa portuguesa. Ambas son las únicas playas de Portugal que figuran en esta clasificación, elaborada a partir de una iniciativa que ha reunido más de 296.000 respuestas de lectores del Reino Unido.

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Casi 200 kilómetros de costa y mil maneras de disfrutar del Atlántico

¿Qué tiene el Algarve para seguir conquistando premios y viajeros? Quizá la respuesta esté precisamente en su diversidad. A lo largo de sus cerca de 200 kilómetros de litoral, la región despliega una extraordinaria variedad de paisajes: desde extensas playas de arena fina hasta pequeñas calas protegidas por acantilados, pasando por tramos de costa salvaje y espacios naturales de gran valor ambiental.

Una diversidad que permite disfrutar del mar de muchas maneras: buscando la tranquilidad de una playa apartada, practicando deportes náuticos, recorriendo senderos con vistas al océano o, simplemente, contemplando una puesta de sol frente al Atlántico. La calidad ambiental, la accesibilidad y una oferta turística capaz de responder a diferentes perfiles de viajeros completan los atractivos de una región que ha convertido su litoral en una de sus principales señas de identidad.

Para André Gomes, presidente de Turismo del Algarve, conquistar por undécima vez este título europeo supone un enorme motivo de orgullo y confirma una trayectoria de excelencia construida a lo largo de los años. Insiste, además, en que estos éxitos implican una responsabilidad: continuar apostando por la sostenibilidad, la conservación del patrimonio natural y la mejora constante de la experiencia turística para que el Algarve siga mereciendo la confianza de quienes lo visitan.

A por el quinto título mundial

Lejos de conformarse con su récord europeo, el Algarve tiene ya otro objetivo en el horizonte: conquistar por quinta vez el título de Mejor Destino de Playa del Mundo.

La región vuelve a estar nominada en esta categoría de los World Travel Awards 2026, cuya votación permanece abierta hasta el próximo 30 de octubre.