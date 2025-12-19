El truco definitivo para que la cabeza de las gambas no se ponga negra

El pescadero Fran Rodríguez-López Salvatierra ha contado en 'La mirada crítica' el verdadero motivo por el que las cabezas de las gambas se pone negra

Chupar o no la cabeza de las gambas: ¿a partir de cuántas es peligroso?

Las gambas son uno de los alimentos preferidos por la mayor parte de las familias españolas para las cenas y las comidas de Navidad.

Cuando muchos estamos a punto de pasar por la pescadería para comprar este marisco, ha saltado la noticia de que las gambas con la cabeza negra pueden producir melanosis y afectar al colesterol.

'La mirada crítica' ha consultado este tema con Fran Rodríguez-López Salvatierra, pescadero, que nos ha desmentido esta información: "La cabeza negra en las gambas es algo totalmente natural. Es como cuando comes una manzana y se oscurece, un proceso oxidativo por el que se produce la melanina, pero en ningún momento el producto está malo", ha comenzado explicándonos.

Fran Rodríguez-López Salvatierra, pescadero, sobre las gambas con la cabeza de color negro: "Es algo estético"

Sobre si puede ser perjudicial para la salud chupar la cabeza de las gambas, nos ha respondido: "No puede causarnos ningún problema. La cabeza cuando está de color negra indica que se no tiene sulfitos añadidos, es fresca y no lleva conservantes. Es algo estético".

Además, este pescadero nos ha dado un truco para intentar que la cabeza de las gambas no se pongan de color negro: "Hay que colocarlas en agua con un poquito de sal y limón, de esa manera retrasamos el proceso oxidativo".