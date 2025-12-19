Logo de telecincotelecinco
El truco definitivo para que la cabeza de las gambas no se ponga negra

Fran Rodríguez-López Salvatierra, pescadero, en 'La mirada crítica'.. telecinco.es
Las gambas son uno de los alimentos preferidos por la mayor parte de las familias españolas para las cenas y las comidas de Navidad.

Cuando muchos estamos a punto de pasar por la pescadería para comprar este marisco, ha saltado la noticia de que las gambas con la cabeza negra pueden producir melanosis y afectar al colesterol.

'La mirada crítica' ha consultado este tema con Fran Rodríguez-López Salvatierra, pescadero, que nos ha desmentido esta información: "La cabeza negra en las gambas es algo totalmente natural. Es como cuando comes una manzana y se oscurece, un proceso oxidativo por el que se produce la melanina, pero en ningún momento el producto está malo", ha comenzado explicándonos.

Sobre si puede ser perjudicial para la salud chupar la cabeza de las gambas, nos ha respondido: "No puede causarnos ningún problema. La cabeza cuando está de color negra indica que se no tiene sulfitos añadidos, es fresca y no lleva conservantes. Es algo estético".

Además, este pescadero nos ha dado un truco para intentar que la cabeza de las gambas no se pongan de color negro: "Hay que colocarlas en agua con un poquito de sal y limón, de esa manera retrasamos el proceso oxidativo".

