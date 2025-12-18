Víctima de inquiokupación: "Me deben 12.000 euros y encima piden arreglos en la casa"

Sus inquiokupas acumulan impagos y generan nuevos gastos

Guerra campal en Vallecas por unos okupas: "El okupa y sus amigos me han abierto la cabeza con un ladrillo"

Los okupas de Antonio no solo no pagan el alquiler, sino que además le generan cada vez más gastos. Tiene que hacer frente a facturas de luz y agua cada vez más elevadas.

‘La mirada crítica’ ha hablado en directo con Antonio Joyanes, víctima de la inquiokupación, quien explica desde cuándo sufre esta situación: “Llevan casi dos años y medio sin pagar, me deben unos 12.000 euros y encima piden arreglos de la casa. Me han generado gastos judiciales por valor de 2.500 euros y lo peor de todo es que tiene pinta de ir para largo”.

Antonio, víctima de inquiokupación: "He llegado a pagar 190 euros en un piso normalito de 80 metros cuadrados"

Antonio también detalla las facturas que ha tenido que seguir pagando de luz y agua: “Ahora ya no pago las facturas de la luz, pero he llegado a pagar 190 euros en un piso normalito de 80 metros cuadrados. El piso no estaba alquilado a ellos, sino al padre del inquilino actual, y además yo estaba mal aconsejado y la factura de la luz estaba a mi nombre”.

Por último, explica cómo ha intentado poner solución al problema: “Para evitar esto, llegamos a un acuerdo con ellos, asumimos una parte de la deuda y les firmamos un contrato a su nombre por un alquiler mensual de 390 euros. Ellos asumían todos los gastos, pero lo que yo quería era quitarme las facturas de casi 200 euros al mes de luz. El problema es que sigue en vigor el real decreto ley de 2020, que es necesario que no se prorrogue más porque es la muerte de las familias”.