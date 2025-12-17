Zapatero se comunicaba con el empresario detenido por el blanqueo de Plus Ultra con un móvil de prepago

Zapatero se reunió en El Pardo con el detenido de Plus Ultra 72 horas antes de que lo arrestara la Policía

El expresidente de deshizo del móvil tras reunirse con él

Compartir







Según publica 'El Debate', el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se comunicaba con Julio Martínez, el empresario detenido por la Policía Nacional en la investigación por blanqueo de capitales de la aerolínea venezolana Plus Ultra, a través de un móvil de prepago del que se habría deshecho después de la reunión que mantuvo con él en El Pardo.

Alejandro Entrambasaguas, jefe de investigación de 'El Debate', ha confirmado en 'La mirada crítica' que este terminal formaba parte de un sistema de comunicaciones diseñado expresamente para evitar cualquier rastro de contacto entre ambos.

PUEDE INTERESARTE José Luis Ábalos habría solicitado su primer vis a vis íntimo con Andrea

"Hay que tener en cuenta que a este señor le detienen solamente 72 horas después de reunirse con Zapatero en El Pardo. Cuando la policía le pide los teléfonos móviles, les da varios y entre ellos se encuentra este modelo, un Nokia 3310, que es un terminal fuera de mercado, sin conexión a Internet y era el que utilizaba para comunicarse con el expresidente del Gobierno", ha contado el periodista en directo.

Zapatero le habría entregado uno de esos teléfonos móviles a Martínez para que se deshiciera de él una vez finalizada la reunión entre ambos

José Luis Rodríguez Zapatero utilizaría dispositivos que le facilitaba Martínez. El día del último encuentro entre ambos, Zapatero le habría entregado uno de esos teléfonos móviles a Martínez para que se deshiciera de él una vez finalizada la reunión entre ambos.