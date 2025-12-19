Exclusiva | El nexo del PSOE con la fundación en la que trabajó Leire Díez
La exmilitante socialista formó parte del patronato de una fundación que ha premiado a exministros del PSOE
Exclusiva | La torpeza de Leire Díez que puso en alerta a la UCO: la venta falsa de un coche
Leire Díez es cada vez más omnipresente, aparece en el centro de distintos casos de presunta corrupción y tráfico de influencias y, además, habría extendido su influencia desde una fundación de la que fue patrona hasta hace unos años.
Uno de esos tentáculos sería la International Human Rights Foundation, una fundación privada con vocación pública que, aunque utiliza un logotipo similar al de Naciones Unidas, no guarda ninguna relación con este organismo. Sí mantiene, en cambio, vínculos con el PSOE, ya que ha entregado premios a José Luis Rodríguez Zapatero y a otros exministros socialistas, además de elogiar la acción de los gobiernos socialistas. Actualmente, su página web se encuentra inaccesible, por lo que no es posible comprobar su sistema de financiación.
‘La mirada crítica’ se ha puesto en contacto con la fundación, desde donde aseguran que han sufrido recientemente un ataque informático. Sobre el papel de Leire Díez como patrona, aclaran: “No tenemos nada que comentar. Esta persona participó en el patronato hace doce años”. La fundación estaría, además, vinculada a la Universidad Complutense, donde Leire Díez habría impartido clases.
Delegado en la fundación en la que trabajó Leire Díez: "La fundación no recibe ningún tipo de donación ni subvención, ni trae dinero de ninguna parte"
El programa también ha hablado con Luis Francisco Sánchez, delegado en la fundación en la que trabajó Leire Díez, quien ha explicado la actividad de la entidad: “La fundación está destinada a difundir y proteger los derechos humanos a través de actividades informativas, cursos y campañas en materia de defensa y protección de los derechos humanos”.
En cuanto a su financiación, Luis Francisco Sánchez asegura: “Se sostiene con nuestras propias aportaciones y con capital humano. Yo soy abogado en ejercicio y destino parte de mi tiempo a atender gratuitamente a quienes lo necesitan. La fundación no recibe ningún tipo de donación ni subvención, ni trae dinero de ninguna parte, trabajamos únicamente con nuestra propia aportación y recursos humanos”.