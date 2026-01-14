El hospital de Burgos descarta riesgo para otros paciente oncológicos porque la quimioterapia se prepara de forma personalizada

Un error humano ha provocado la muerte de dos pacientes con cáncer en el Hospital de Burgos. Los responsables de preparar el suero de la quimioterapia han equivocado la dosis del medicamento, por lo que podrían ser imputados por un delito de "homicidio imprudente o de lesiones imprudentes".

El error, además podría desencadenar consecuencias judiciales, según ha adelantado Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, al ser preguntado por el periódico El Mundo. El experto ha explicado que en estos casos se busca la identificación de los responsables, que podrán ser imputados por un delito de "homicidio imprudente o de lesiones imprudentes".

El incidente, que señalaba directamente a la farmacia del hospital Universitario de Burgos, ha sido explicado por el gerente del centro, Carlos Cartón, que lo ha calificado de un error humano". Todo ocurrió al diluir el preparado de la quimioterapia en suero antes de administrárselo a los cinco pacientes. Es un error en la ficha de administración de un fármaco que se ha producido en este momento, por desgracia.

Este error provocó el fallecimiento de dos pacientes fallecidos de 60 años, que recibieron una dosis seis veces mayor a la pautada, mientras un tercero sigue en la UCI. Ha habido un problema de la dilución, no de la dosis prescrita y la dosis que lo que figura. En las bolsas de administración era la correcta", ha asegurado Carlos Cartón ante los medios poco después de que se hiciera pública la noticia.

Los especialistas advierten de las graves consecuencias de estas equivocaciones porque los tratamientos oncológicos se ajustan al milímetro en función del peso, altura, edad y características de los pacientes. "Nuestros tratamientos son muy específicos para cada paciente". "Suelen tener rangos terapéuticos estrechos, que si la dosis terapéutica es 10 y yo te doy 15 puedo provocar un problema muy serio", ha explicado Carmen Beata, oncóloga del hospital Virgen de la Macarena.

Por eso cuentan con estrictos protocolos de seguridad. Cada eslabón de la cadena de preparación tiene que comprobar la dosis, desde el oncólogo, el farmacéutico y hasta el enfermero que coloca la vía. Son muchos los profesionales que intervienen en la indicación, en la preparación, en la administración. A raíz de este grave incidente, el hospital ha reforzado los protocolos e insiste en que el fármaco se preparó para los cinco pacientes afectados, por lo que no hay riesgo para ningún otro.