La segunda jornada de la huelga de médicos ha obligado a suspender más de siete mil citas en la Comunidad de Madrid

Huelga de médicos en la sanidad pública: qué es lo que piden y cuáles son los puntos clave

La huelga de médicos continúa este martes con cifras similares de seguimiento, aunque muy dispares entre las que ofrecen las consejerías de Sanidad y los sindicatos convocantes, que siguen criticando los servicios mínimos decretados.

La mayoría de los sindicatos convocantes elevan las cifras de seguimiento entre el 65 por ciento y más del 80 por ciento, mientras que las consejerías rebajan estos datos, con máximos en Andalucía del 25 por ciento al 6,47 por ciento en Asturias.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’Mega) son los convocantes del paro indefinido, que se prolongará hasta junio durante una semana al mes.

Los médicos reivindican un estatuto marco que regule sus condiciones laborales independiente del resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud, así como un ámbito de negociación propio. Rechazan el acuerdo al que ha llegado el Ministerio de Sanidad con los sindicatos generalistas SATSE-FSES, CC.OO., UGT y CSIF para reformar el estatuto vigente desde 2003.

La situación por provincias

Andalucía: La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha situado en el 25,12 % el seguimiento de la huelga de médicos. Por provincias, Almería ha contado con un seguimiento del 24,44 %; Cádiz un 23,83 %; Córdoba un 17,49 %; Granada 21,06 %; Huelva 31,73 %, Jaén 15,71 %, Málaga 25,57 % y Sevilla 30,43 %.

El seguimiento es muy similar al registrado este lunes, cuando fue del 24,74 % en el mismo turno de mañana.

Aragón: La primera jornada de huelga obligó a suspender en los hospitales aragoneses 199 intervenciones y este martes, ha sido secundada por el 13,16 % de los facultativos en jornada de mañana, 512 de 3.891, según el Gobierno regional.

Sin embargo, desde los sindicatos médicos cifran el seguimiento de la segunda jornada de la huelga en el 80 % en hospitales y el 50 % en centros de salud.

Asturias: La Consejería de Salud y el Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA) han mantenido sus discrepancias sobre el seguimiento del paro en el Principado durante la segunda jornada de huelga.

El Gobierno regional cifra el seguimiento del paro en un 6,47 por ciento, frente al 4,48 por ciento de ayer. Mientras, el sindicato convocante lo cifra en términos similares a los de ayer pese a tratarse de una jornada festiva en Gijón por el Martes de Carnaval, además de considerar abusivos los servicios mínimos.

Cantabria: 23 quirófanos sin actividad en el hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Según el consejero de Salud, César Pascual, ese dato es una muestra del "enorme impacto asistencial" que está teniendo la huelga, aunque su seguimiento sea más bajo que en la convocatoria de noviembre.

Salud cifra el seguimiento de la huelga en este segunda jornada, como en la primera, en torno a un 20 por ciento, aunque con variaciones entre los centros.

Miles de citas suspendidas en Madrid

Comunidad de Madrid: Unos 250 médicos se han concentrado frente al Hospital La Princesa para reclamar un estatuto propio "que es completamente necesario en una profesión tan compleja", según la secretaria general del sindicato médico Amyts, Ángela Hernández.

El sindicato médico Amyts cifra entre 65 y 75% el seguimiento del segundo día de huelga.

La primera jornada obligó a suspender en la Comunidad de Madrid 7.377 consultas externas en hospitales, el 19 % de las cirugías y el 15 % de las pruebas diagnósticas, según la Consejería de Sanidad.

Comunidad Valenciana: La Conselleria de Sanidad ha cifrado el seguimiento en un 10,6 %, mientras que los sindicatos lo elevan a un 90 por ciento.

El sindicato médico en la Comunitat Valenciana (CESMCV), ha informado de que los servicios mínimos impuestos por la Conselleria de Sanidad son los mismos que los de ayer, por los que sus servicios jurídicos presentaron un recurso contencioso-administrativo por la "vulneración del derecho fundamental de huelga".

Castilla y León: El 20 % de los médicos de Castilla y León ha secundado el segundo día de huelga, el mismo porcentaje que ayer lunes, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

Además, un total de 6.715 consultas han sido suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana; y se han cancelado 251 intervenciones quirúrgicas, 549 pruebas diagnósticas y 4.152 consultas externas programadas en los hospitales.

Castilla-La Macha: El sindicato médico CEMS Castilla-La Mancha (CEMS CLM) ha criticado los servicios mínimos, ya que en los servicios esenciales se ha designado al 100 % de los profesionales como mínimos, y en el resto de servicios se han superado los porcentajes de mínimos publicados en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Galicia: El seguimiento de la huelga médica en Galicia ha bajado ligeramente este martes con respecto al lunes, según los datos del Servizo Galego de Saúde (Sergas), que lo cifra en un porcentaje del 16,36 % en el turno de mañana, frente al 16,8 % de ayer.

El sindicato convocante del paro indefinido en Galicia, O'Mega, asegura que la incidencia de la huelga estatal de médicos contra el estatuto marco ha subido dos puntos, hasta el 87 %, en los hospitales de Vigo y Pontevedra este martes por la mañana con respecto a la del lunes.

Otras cifras preocupantes

Murcia: El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha suspendido de forma cautelar varios apartados de la orden del Gobierno regional que fijaba los servicios mínimos, al considerar que podían resultar desproporcionados y afectar al derecho fundamental de huelga.

La segunda jornada de huelga ha tenido un "desarrollo caótico", según ha informado el Sindicato Médico CESM debido a una confusión originada por este auto.

País Vasco: Cientos de médicos se han concentrado este martes frente al hospital de Cruces en Barakaldo (Bizkaia), convocados por la asociación de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), y con pancartas en las que abogaban "por un estatuto médico y facultativo propio", y han lanzado sus batas al suelo a modo de gesto simbólico.

Según ha informado el Departamento vasco de Salud, el 15,37 % de los profesionales sanitarios secundaron la huelga ayer lunes, que registró un mayor seguimiento en Gipuzkoa (17,44 %), donde una manifestación recorrió las calles de San Sebastián, seguido de Bizkaia (15,91 %) y Álava (10,69 %).

Cifras que desde MUD han tachado de "totalmente irreales", que "no se corresponde" con lo que pudieron constatar durante el primer día de inactividad.

La Rioja: El Ejecutivo regional ha informado de que de un total de 1.362 facultativos (sumados Hospitales, Atención Primaria y Fundación Rioja Salud), el 9,18% ha secundado la huelga, 125, lo que supone una cifra similar a la de ayer, cuando fueron 126. Por su parte, el Sindicato Médico de La Rioja cifró el seguimiento en un 20 %.