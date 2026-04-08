La conducta suicida es uno de los mayores problemas que presentan los más jóvenes según confirman los datos registrados por la Fundación ANAR

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La Fundación ANAR ayudó a un total de 19.990 niños, niñas y adolescentes en 2025, a través del Teléfono y el Chat ANAR, un 8,9% más respecto al año anterior, según el Informe Anual Líneas de Ayuda ANAR 2025, presentado este miércoles. Para ello, atendió un total de 252.561 llamadas y chats.

El principal motivo de llamada por parte de niños y adolescentes fue la salud mental (51,8%) y, dentro de este problema, destaca la conducta suicida (29,6%), seguida de las autolesiones (12,3%), los trastornos de ansiedad (3,2%) y depresión o tristeza (1,6%). En concreto, ANAR ayudó a 6.467 niños y adolescentes que presentaban conducta suicida, de los cuales 1.405 habían iniciado ya la tentativa. Además, en un 16,3% de los casos atendidos, los menores pidieron ayuda por maltrato físico y psicológico; un 5,2%, por agresiones sexuales y un 3,8%, por acoso escolar o ciberbullying.

ANAR destaca que un alto porcentaje de los menores que han llamado viven en familias con problemas, entre los que destacan, la violencia de género, el maltrato intrafamiliar, problemas legales, depresión, tristeza y las adicciones. El director técnico de Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, ha advertido de que "cada año son más" los menores con conductas suicidas y lo ha relacionado con "los problemas de violencia" que está padeciendo la infancia.

Sobre el uso inadecuado de la tecnología

Con respecto a las peticiones de ayuda por parte de personas adultas del entorno, en el 63,3% de las consultas apareció la violencia contra un niño o adolescente, siendo las principales causas el maltrato físico y psicológico (22,2%), las agresiones sexuales (9,7%), el abandono (9%) y el acoso escolar (8,8%). Por otro lado, el informe revela que el uso inadecuado de la tecnología ha estado implicado en el 62,7% de los casos atendidos por las Líneas de Ayuda ANAR durante 2025.

En cuanto al nivel de complejidad de los casos atendidos, el 70,4% presenta un nivel de urgencia alta y el 81,7% corresponde a problemas de elevada gravedad. Asimismo, en más de la mitad de las situaciones atendidas, los problemas que sufren los niños, niñas y adolescentes se producen desde hace más de un año (55,5%) y en más de seis de cada diez, su frecuencia es diaria (62,4%).

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Todas las derivaciones a recursos de infancia

Ante estas situaciones, durante 2025, Fundación ANAR llevó a cabo 65.826 derivaciones a recursos de infancia de toda España. Además, se realizaron 8.411 intervenciones junto a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios Sociales o Servicios de Protección a la Infancia y la Adolescencia en casos muy graves. La directora del departamento jurídico de las Líneas de Ayuda ANAR, Sonsoles Bartolomé, ha avisado de que "los datos son graves y alarmantes" aunque ha puesto en valor que "también significan que ANAR está llegando a más niños, niñas y adolescentes, que en otro caso podrían quedar en silencio, soledad y sin ayuda".

En cuanto al perfil del menor ayudado, casi la mitad son adolescentes (49,5%) y les siguen los preadolescentes (27,4%). Mientras, los más pequeños, de 9 años o menos, son atendidos principalmente gracias a las llamadas de las personas adultas de su entorno y suponen el 37,7%. Además, siete de cada diez casos atendidos son de mujeres (71,6%), mientras que, en las Líneas de Ayuda contactadas por personas adultas, más de la mitad (52,3%) se refieren a las mujeres y cuatro de cada diez (45,3%), a los varones.