La nueva partida de 30 millones irá destinada a equipos de digitalización de anatomía patológica, aquellos que analizan las muestras

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes que el Ejecutivo realizará una inversión adicional de 30 millones de euros en equipos de digitalización de anatomía patológica para mejorar la detección del cáncer, una enfermedad que mata cada año a 115.000 personas en España.

Sánchez ha hecho este anuncio en el acto de conmemoración del 40 aniversario de la Ley General de Sanidad y de reconocimiento a su impulsor, el exministro socialista Ernest Lluch, que propició la sanidad pública, universal y equitativa, "una de las grandes conquistas de nuestra democracia", que "no cayó del cielo".

La nueva partida de 30 millones irá destinada a equipos de digitalización de anatomía patológica, aquellos que analizan las muestras, en los hospitales, lo cual significa "mejorar cómo se detecta la enfermedad y cómo se decide la mejor terapia para cada paciente".