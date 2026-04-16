Alberto Rosa 16 ABR 2026 - 17:22h.

El futbolista ha publicado una emotiva carta en sus redes sociales para despedir a la pequeña, a quien llegó a conocer

Rostros conocidos que lucharon contra el sarcoma de Ewing: Elena Huelva, Aless Lequio y María Caamaño, entre los casos más destacados

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La muerte de María Caamaño, la ‘princesa futbolera guerrera’, ha conmocionado a sus cientos de seguidores, amigos y allegados que se siguen despidiendo con emotivos mensajes. La niña se hizo conocida en 2024 cuando llegó a levantar la Eurocopa junto a los jugadores de la selección española.

La pequeña padecía sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer infantil poco conocido que le fue diagnosticado cuando tenía seis años, ha fallecido a los 12. Las redes sociales se han llenado de mensajes de despedida y de agradecimiento por la energía que desprendía María, que nunca perdió la esperanza y que ha “luchado hasta el último segundo”.

María tenía el sueño de dedicarse profesionalmente al fútbol y tenía varios ídolos a los que llegó a conocer, como es el caso del futbolista Álvaro Morata, quien ha dedicado unas emotivas palabras a María en sus redes sociales.

A través de una carta publicada en Instagram, Morata ensalza la figura y el legado que deja la pequeña. “Cuántas cosas nos has enseñado, María. Siempre luchando, siempre con dificultades, pero siempre con esa preciosa sonrisa. Gracias a ti he aprendido muchísimo”, confiesa. "Descansa en paz, pequeña. algún día nos volveremos a ver. ❤️" ha escrito Morata sin olvidar a la familia de la pequeña.

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El de Morata no ha sido el único gesto procedente del mundo del deporte. El jugador Álex Baena también ha publicado una foto en su cuenta de Instagram. "Gracias a la vida por haberte puesto en mi camino. No pares de sonreír que aquí seguiremos luchando por ti."

La pequeña princesa futbolera guerrera fue diagnosticada con Sarcoma de Edwin a los seis años y llevaba adelante su desafío a la enfermedad como bandera de optimismo y esperanza. Visibilizó este cáncer y su posición contagió a miles de personas, rostros conocidos, pero también anónimos que este jueves se han unido al homenaje a María Caamaño.