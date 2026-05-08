La OMS advierte que podría haber más casos aún no identificados debido al largo periodo de incubación del hantavirus

Aviones de EEUU, España y Reino Unido trasladarán el domingo a sus ciudadanos del Hondius

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Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han decidido catalogar como respuesta de emergencia nivel 3 el brote de hantavirus desatado en el crucero ‘MV Hondius’, por el que ya han muerto tres personas.

Se trata, según ha avanzado el medio estadounidense ABC News, del nivel más bajo de activación de emergencia, pero la evolución de la situación epidemiológica se sigue con cautela mientras siguen aumentando los casos, con la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevando a un total de cinco los que han sido confirmados por laboratorio.

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El crucero del hantavirus, rumbo a Tenerife, no tocará tierra

Con 149 personas a bordo de 23 nacionalidades diferentes, –y entre ellos 14 españoles–, se han sumado también especialistas enviados por la OMS para asistir a todos ellos en el periplo que la embarcación mantiene hacia Canarias, donde España, “en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”, y tras la petición del organismo mundial, acogerá la llegada del crucero.

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Al respecto, el Ministerio de Sanidad se ha apresurado a aclarar que el ‘MV Hondius’, que se espera que llegue a Tenerife este domingo a primera hora, no atracará en el puerto de Granadilla, sino que solo fondeará. Es decir, según el estricto protocolo previsto, los pasajeros no entrarán en contacto con la población local. El barco no tocará tierra para evitar cualquier contacto, mientras los pasajeros extranjeros serán repatriados a sus países de origen en transportes medicalizados.

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Concretamente, según han detallado, el crucero fondeará frente a la costa de la localidad tinerfeña de Granadilla y será allí donde una lancha ayudará a evacuar a las personas a bordo. Todo ello mientras la OMS, que habla de 5 casos confirmados y 3 sospechosos, advierte que podría haber más casos aún no identificados debido al largo periodo de incubación.

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Pese a ello, se mantiene el mismo mensaje: el riesgo para la población general, aseguran, es “bajo”.