Las autoridades vigilan a los nativos de la isla de Tristán de Acuña que subieron al crucero afectado por el brote de hantavirus

Hantavirus, última hora del brote del crucero MV Hondius| Primer caso sospechoso de hantavirus en España: aislada una mujer en un hospital de Alicante

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Tristán de AcuñaLas autoridades sanitarias han localizado a un pasajero británico en Tristán de Acuña, una pequeña isla en medio del Atlántico, que podría convertirse en un nuevo contacto sospechoso del brote de hantavirus del crucero. Por eso, las autoridad vigilarán muy de cerca esta isla del Atlántico porque fue una de las escalas del crucero.

Según se ha podido conocer, los pasajeros del crucero afectado por el brote del virus tuvieron mucho contacto con la población, incluso, visitaron una escuela. Además, algunos vecinos de la isla subieron al interior de la embarcación.

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La rutina de los pasajeros en la isla de Tristán de Acuña

Uno de los pasajeros del buque ha mostrado cómo llegaban a la isla en uno de sus vídeos que grabó entre el 13 y el 15 de abril. Tres días de escala en los que los cruceristas hicieron excursiones, tomaron cervezas, cenaron y escribieron postales en el bar Albatros.

Hasta tal punto llegó la interacción con la población de la isla del Atlántico que tres miembros de la tripulación y un pasajero entraron en un colegio para dar una charla.

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En esta isla de 220 habitantes se quedó un pasajero británico del barco que esta mañana ha dado positivo en hantavirus. Con este pasajero ya son cinco los contagiados vivos: un guía y el médico de la tripulación tratados en Países Bajos, un turista evacuado a Johannesburgo que sigue hospitalizado y una turista ingresada en Zúrich, Suiza.

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Sin embaergo, el número de sospechosos de contagio son muchos más. Ahora, los 30 pasajeros que abandonaron el crucero en la isla de Santa Elena están aislados o bajo vigilancia en Singapur, Chile, Argentina, Alemania, Estados Unidos, Filipinas o Países Bajos. También están controlados los casi 400 pasajeros de los dos aviones donde estuvo la viuda del primer fallecido.

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Una mujer española de 32 años, ingresada en Alicante al ser sospechosa de hantavirus

Aquí en España, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado de que una persona ha sido trasladada a un hospital de Alicante por tener síntomas compatibles con hantavirus tras compartir un vuelo con uno de los pasajeros del crucero 'MV Hondius', que falleció posteriormente.

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"La persona ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos, pero bienestar general, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. De manera inmediata, nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública de España y en coordinación con la Consejería de Sanidad se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital", ha señalado Padilla.

Según se ha podido conocer, la afectada es una mujer de 32 años residente en Alicante que viajó en el mismo avión que utilizó una evacuada del crucero MV Hondius, que posteriormente falleció, es la primera ingresada por sospechas de hantavirus en España, en concreto en un hospital alicantino, según la conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana.

La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana está haciendo seguimiento de la evolución de esta mujer, residente en Alicante, que viajó en el mismo avión del que fue evacuada por presentar ya sintomatología la pasajera que falleció posteriormente tras abandonar el crucero 'MV Hondius'.