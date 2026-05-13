La Consejería de Salud de la Región de Murcia ha descartado que el brote de sarampión en Alcantarilla, Murcia, se originase en el bautizo

Tres casos de sarampión en Alcantarilla ponen en guardia a Sanidad: activado el protocolo de búsqueda de contactos de riesgo

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AlcantarillaLa Consejería de Salud de la Región de Murcia ha descartado este miércoles que el origen del brote de sarampión detectado en Alcantarilla (Murcia) esté relacionado con una celebración familiar, concretamente un bautizo, y ha precisado que el denominado “caso cero” sigue sin identificarse.

Los tres afectados confirmados hasta el momento —dos adultos y un bebé de 11 meses— no presentan vínculo epidemiológico entre ellos, ha añadido la fuente en un comunicado.

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Objetivo: prevenir nuevos contagios, estudiar contactos y proteger a los más vulnerables

La Consejería subraya que los tres casos evolucionan favorablemente y que, por el momento, no se han detectado nuevos contagios asociados al brote.

El director general de Salud Pública y Adicciones, Jesús Guillén, ha señalado este miércoles que el Servicio de Epidemiología continúa investigando el origen del brote conforme al protocolo de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), con el objetivo de prevenir nuevos contagios, estudiar contactos y proteger a la población más vulnerable.

Según la información de la Consejería de Salud, los casos tienen en común su localización en el municipio de Alcantarilla, pero no puede afirmarse que exista transmisión entre ellos. De hecho, teniendo en cuenta el periodo de incubación y la evolución de los síntomas, se descarta que los afectados se hayan contagiado entre sí.

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Se recomienda a todo aquel que no esté inmunizado que se vacune del sarampión

Las autoridades sanitarias insisten en que, aunque el riesgo es bajo debido a las altas coberturas de vacunación, es fundamental la detección precoz de casos sospechosos.

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Salud recuerda que para evitar el contagio es necesario contar con al menos una dosis de vacuna o haber pasado la enfermedad. Por ello, recomienda que las personas no inmunizadas soliciten la vacuna en su centro de salud. Además, en caso de presentar fiebre alta y erupción cutánea, se aconseja acudir a los servicios sanitarios utilizando mascarilla para evitar posibles contagios.

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La Organización Mundial de la Salud ha señalado recientemente que la transmisión del sarampión se ha restablecido en España tras haber sido considerado durante años un país libre de la enfermedad.

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El sarampión, altamente infeccioso y se propaga fácilmente por el aire

Desde la Dirección General de Salud Pública se ha apuntado que, en la situación epidemiológica actual, es importante mantener una alta sospecha de esta enfermedad ante un cuadro exantemático febril acompañado de síntomas respiratorios.

Según el Protocolo del Plan de Eliminación del Sarampión, todos los casos sospechosos deben ser notificados de manera urgente a la Red de Vigilancia Epidemiológica. En ese momento se deben recoger las tres muestras necesarias: una muestra de sangre para serología, exudado faríngeo y orina para detección viral mediante RT-PCR ya que el diagnóstico no puede hacerse solo por serología.

Dado que el sarampión es altamente infeccioso y se propaga fácilmente por el aire, se hace hincapié en la importancia de garantizar una inmunidad suficiente a través de la vacunación en amplios sectores de la población para prevenir la transmisión entre personas.

La recomendación es que al menos el 95% de la población diana esté vacunada con dos dosis de la vacuna contra el sarampión, a fin de prevenir brotes de la enfermedad y proteger a las personas particularmente vulnerables, como los niños demasiado pequeños para ser vacunados y aquellos que no pueden vacunarse por razones médicas.