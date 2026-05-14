El personal que atiende al positivo en hantavirus recibirá una formación voluntaria

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MadridLos españoles confinados por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius continúan con su cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Precisamente, la próxima semana el personal sanitario de este centro médico madrileño que así lo considere podrá recibir formación específica para saber cómo manejarse en la UATAN, la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel donde se encuentra ingresado el único positivo de todos estos españoles.

Así lo ha explicado David Jiménez en el Edición Matinal de 'Informativos Telecinco': "El único positivo experimentó algunas dificultades respiratorias, pero ha mejorado después de recibir oxigenoterapia. El resto continúa asintomático, entre esas personas está Aitana, la oceanógrafa de Valencia. Su familia se ha desplazado hasta Madrid y le ha hecho llegar algunos objetos personales como ropa, comida, perfumes y algunos libros para hacer más llevadera esta espera. Por cierto, hemos sabido gracias a los sindicatos que la próxima semana el personal sanitario que así lo considere va a recibir formación específica para saber cómo manejarse en esa unidad de aislamiento en la que se encuentra el único español que ha dado hasta ahora positivo en hantavirus", informa David Jiménez desde las puertas del Gómez Ulla.

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Así es la UATAN, la unidad de aislamiento donde permanece el positivo en hantavirus

Los 14 españoles procedentes del crucero MV Hondius fueron trasladados el pasado domingo al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en el que guardarán cuarentena las próximas semanas. Precisamente, este miércoles la ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que ciudadano español con hantavirus presenta una evolución favorable, con síntomas leves que "han mejorado ligeramente", lo que hace que se encuentre "en buen estado de salud" mientras continúa ingresado en la UATAN.

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Los profesionales que trabajan en estas zonas especializadas de la UATAN pertenecen a las unidades de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (Facultativos, Enfermería y TCAE), en gran medida. También hay profesionales de la UCI, personal celador y de limpieza, ya que todos están involucrados en el tratamiento del paciente con una grave infección.

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Esta Red está constituida por un conjunto de Unidades asistenciales denominadas Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) con la capacidad estructural, funcional y profesional adecuada para garantizar la atención de calidad y en condiciones de seguridad para pacientes, profesionales y la población en caso de infecciones graves.

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Las habitaciones de aislamiento de alto nivel que se encuentran en esta unidad, disponen de presión negativa desde la esclusa y filtración tipo HEPA para garantizar la contención de patógenos en suspensión.

Las puertas de acceso y salida son automáticas, estancas y dotadas con sistemas de enclavamiento y seguridad, que garantizan el hermetismo de los recintos, así como el estricto control de personal autorizado que accede a las mismas. Las ventanas también son herméticas y los aseos de las habitaciones están dotados de sistemas de desinfección con dosificación automatizada.

Además, todos los recintos están dotados de videocámaras que permiten el control visual permanente. "Los sistemas de apertura y cierre de puertas, regulación de luces y persianas, el suministro de gases medicinales, los parámetros del sistema de climatización y ventilación así como la visualización del interior de los espacios se encuentran centralizados en el puesto del control de enfermería", informan desde el equipo de Sanidad de la Comunidad de Madrid.