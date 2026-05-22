Las autoridades de los Países Bajos han confirmado un nuevo positivo entre los tripulantes que desembarcaron en Tenerife

Sanidad publica una lista de consejos para evitar el contagio por hantavirus a los españoles que viajen a Argentina o Chile

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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado de que Países Bajos ha confirmado este viernes un nuevo caso de hantavirus en un miembro de la tripulación del 'MV Hondius', que desembarcó en Tenerife.

"Hoy, los Países Bajos confirmaron un caso adicional entre un miembro de la tripulación que desembarcó en Tenerife, fue repatriado a los Países Bajos y se encuentra aislado desde entonces", ha informado Tedros este viernes durante una rueda de prensa.

Con este nuevo caso confirmado, el número total de contagios notificados asciende a 12, con tres fallecimientos, aunque no se han registrado nuevas muertes desde el 2 de mayo, fecha en la que el brote fue comunicado a la Organización Mundial de la Salud.

"Seguimos instando a los países afectados a que monitoreen cuidadosamente a todos los pasajeros y la tripulación durante el resto del período de cuarentena. Se continúa el seguimiento de más de 600 contactos en 30 países, y se sigue localizando a un pequeño número de contactos de alto riesgo", ha subrayado el director general de la OMS.

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Las palabras del director de Oceanwide

Tras ello, Tedros ha vuelto a agradecer la colaboración de Argentina, Cabo Verde, Chile, Países Bajos, Sudáfrica, España, Reino Unido y la Unión Europea en la respuesta al brote y en la investigación epidemiológica.

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El director de la empresa Oceanwide Expeditions, Rémi Bouysset, que estos días se ha visto en el foco mediático por el brote de hantavirus descubierto en uno de sus buques, el MV Hondius, aseguraba que la compañía se ha enfrentado a "una de las situaciones más difíciles en la historia de nuestra empresa".

Bouysset declaró que lo sucedido con el hantavirus "fue y sigue siendo una tragedia humana". En este crucero y a causa del virus, tres personas perdieron la vida, varios otros enfermaron gravemente y algunos requiriendo intervención médica urgente y evacuación en circunstancias extremadamente difíciles.