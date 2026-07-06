Las terapias CAR-T son uno de los tratamientos de inmunoterapia más prometedores de los últimos años contra los tumores

Tratan con éxito en España a un paciente con un linfoma en fase muy avanzada mediante CAR-T: "Ingresé prácticamente sin esperanzas"

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El Hospital Donostia incorporará a la hematóloga Ane Altuna para desarrollar sus propias terapias CAR-T, uno de los tratamientos de inmunoterapia más prometedores de los últimos años contra los tumores. Este proceso consiste en extraer y modificar genéticamente los linfocitos T del propio paciente para que reconozcan y destruyan las células tumorales, según informa 'El Diario Vasco'.

"El CAR-T consiste en extraer linfocitos T del propio paciente y modificarlos genéticamente para que expresen un receptor que les permite identificar las células tumorales. Todos tenemos estos linfocitos y, en principio, son capaces de detectar los tumores, pero estos logran engañarlos. Los receptores se diseñan para que reconozcan proteínas concretas que expresan las células cancerosas", afirma la doctora.

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"Una vez se ha realizado esta modificación genética, se multiplican en biorreactores –unos recipientes para 'cultivar' células– en el laboratorio hasta que se alcanza el número necesario –son varios millones por cada kilo de peso– y se infunden en el paciente para que ataquen y destruyan al cáncer", resalta la experta.

"Es un salto muy importante, una revolución", asegura Carlos Panizo

Ane Altuna es especialista en una técnica con la que se trata al año a 40 pacientes que padecen leucemia y otros tipos de cánceres sanguíneos. La gran ventaja del CAR-T académico frente a comprarlo en las compañías farmacéuticas es su precio. "Frente a las terapias comerciales, que ascienden a 300.000 euros, las que se desarrollan en el propio hospital cuestan 90.000", señala la especialista.

"Es un salto muy importante, una revolución. Pasaremos de poder tratar 40 pacientes al año a atender a unos 80", añade Carlos Panizo, jefe de la Unidad de Hematología y Hemoterapia del Hospital Donostia. Así, se espera que dentro de cinco años se puedan producir de forma autónoma.

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"Los ensayos clínicos muestran que los CAR-T son más efectivos", destaca Panizo

La primera dosis de CAR-T se administró en Gipuzkoa en diciembre de 2022, cinco años después de que fuera aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Se hizo en el centro donostiarra, que fue el escogido para suministrar esta técnica. "Antes teníamos que enviar a los pacientes a otros centros, como Salamanca y Barcelona", recuerda Panizo.

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Panizo recalca que existe otra ventaja en este tratamiento: "Desarrollar nuestros propios CAR-T permitirá su uso para otras indicaciones. Pensamos en la leucemia mieloblástica aguda. Vemos muchos casos en el hospital y el tratamiento actual es el trasplante de médula ósea, que es una terapia muy dura. Los ensayos clínicos muestran que los CAR-T son más efectivos que los tratamientos inmunosupresores".

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Ane Altuna estudió Medicina en EHU y se especializó en Hematología en el Hospital Donostia, a donde ahora regresa después de trabajar cinco años en el Hospital Clinic de Barcelona como parte del equipo del doctor Manuel Juan. La experta contará con la ayuda de Josune Zubikarau, otra hematóloga que ha trabajado en Madrid, y otras tres incorporaciones más para desarrollar este tratamiento.