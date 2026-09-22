El SES confirma cuatro nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

Tres de ellos han necesitado el ingreso en un hospital.

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El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado cuatro nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, tres de los cuales han precisado ingreso. Se trata de tres mujeres y un hombre de 45, 53, 63 y 82 años, de los municipios de Don Benito, Santa Amalia y Valdivia, pertenecientes todos ellos al área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena.

En total, se han registrado 59 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y dos personas han fallecido, ha informado la Junta en nota de prensa.

En este momento, siete pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, tres en el Hospital Universitario de Cáceres y uno en el Hospital de Mérida.

Recomendacoines para evitar el contagio

Ante esta situación, el SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

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Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras. El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.

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La dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

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Plan de Vigilancia de Vectores 2026

Del mismo modo, el SES cuenta con una Plan de Vigilancia de Vectores 2026, en el marco del Plan Autonómico de Preparación y Respuesta frente a Enfermedades Transmitidas por Vectores, que este año ha reforzado y ampliado los sistemas de vigilancia entomológica, esenciales para la detección temprana y el control de riesgos.

Para el mosquito Culex, vector del virus de la fiebre del Nilo Occidental, se va a implantar, por primera vez, un programa de vigilancia de este mosquito, con el objetivo de detectar el vector con virus.

Como novedad, el sistema incluye diez trampas fijas, ocho en Don Benito y dos en Cáceres, y una trampa móvil, que estarán operativas desde mediados de julio hasta finales de octubre, según la evolución de la campaña para detectar la presencia de mosquito infectado y de virus circulante.

Para ello se ha firmado un convenio de colaboración con la UEx a través de la Facultad de Veterinaria de Cáceres que realizará la identificación de especies y la extracción de ARN viral. Este enfoque posibilita anticiparse a la transmisión, activando medidas de prevención individual y comunitaria, así como actuaciones de control vectorial para reducir o eliminar mosquitos infectados y minimizar el riesgo de casos humanos.