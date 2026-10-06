Rebeca lleva al Ministerio de Sanidad la firma de 26.000 de mujeres que quieren tener ya su medicación para la menopausia.

Alerta por el desabastecimiento de medicamentos contra la menopausia: "Imagina que un diabético no encontrara insulina"

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Los problemas de suministro de algunos medicamentos para la menopausia llega al Ministerio de Sanidad. Muchas mujeres que habían tenido que suspender su tratamiento hormonal. Ahora, más de seis meses después, exigen una solución a Mónica García.

Representando a las más 26.000 de mujeres que han firmado para acabar con el desabastecimiento de su medicación, Rebeca, de 49 años, se ha presentado en el ministerio de Sanidad. "Que nos escuche a todas las miles de mujeres que lo estamos pasando fatal. Lo único que le pido al Ministerio es que yo pueda ir a la farmacia y encontrar mi medicación".

"El dispositivo que permitía sacar el spray a la piel, eso es lo que ha fallado", explica sobre el desabastecimiento, Sonia Sáenz de Buruaga, farmacéutica. Los ginecólogos han recetado otras presentaciones y se ha producido un efecto cascada en su situación. "Me cambié a los parches", reconoce Rebeca, "y a la tercera caja de parches, me dijeron a la farmacia que no quedaban más".

El desabastecimiento se puede alargar hasta diciembre y enero de 2027

Hay mas de 400.000 mujeres afectadas, "vuelvo a tener sofocos, vuelvo a dormir mal, tengo dolor de cabeza... si esto no afectara a las mujeres no estaríamos en la misma situación".

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Y el desabastecimiento va para largo. Según la Agencia Española del Medicamento hasta el 30 de noviembre no se recuperará el suministro de Lenzetto y tardará en llegar a las farmacias. Cristina Tobarra, farmaceútica, alerta de que esta falta de abastecimiento "se puede alargar hasta diciembre y enero de 2027".

María Pilar Fernández Solà, farmacéutica, reconoce que "tenemos desabastecimiento de Lenzetto desde abril. No estamos sirviendo porque no nos lo da el distribuidor.

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El principio activo de estos tratamientos hormonales es el estradiol, que reemplaza el estrógeno que dejan las mujeres de producir. Alivia los sofocos, los sudores nocturnos, el insomnio, la sequedad vaginal, y la osteoporosis y no se encuentra en ninguno de sus formatos: aerosoles, cremas, parches o comprimidos orales.

Marimer Pérez, ginecóloga y obstetra, "tu imagínate que falta insulina, estaría en todos los periódicos. Tenemos derecho a estar bien, no es ningún capricho. Stephanie Davies, paciente, reconoce que "es frustrante por qué otros pueden y nosotras no cuando es algo básico".

Blanca González, farmacéutica destaca que "hemos empezado a abandonar ese estigma las mujeres sobre el tratamiento sustitutivo y entonces a lo mejor se prescribe más y estamos más abiertas a utilizarlos". Tampoco hay complementos de progesterona, que combinados con los estrógenos es peligroso interrumpir de forma repentina, por eso hay que acudir al médico con margen y pedir un cambio de tratamiento.

En una farmacia de Vigo ya están elaborando fórmulas magistrales. Los profesionales ajustan la dosis y la presentación para cada paciente. Como señala Amil Gómez, farmaceútica, "hacemos una individualización total del medicamento conforme a la receta que el médico le prescribe".