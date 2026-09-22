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Salud

Rebeca Marín, con menopausia, reúne 15.800 firmas para frenar el desabastecimiento de su medicación: "Es muy frustrante"

Un informe erróneo sobre menopausia obtenido con datos de hombres revela la falta de estudios específicos en la salud femenina
La mujer ha iniciado una campaña de recogida de firmas en Change.org para frenar el desabastecimiento de su medicación. Informativos Telecinco
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Rebeca Marín, una mujer con menopausia y en tratamiento hormonal sustitutivo, ha iniciado una campaña de recogida de firmas, que ya ha reunido más de 15.800 apoyos, para exigir al Ministerio de Sanidad que tome "medidas urgentes" para "frenar el desabastecimiento" de esta medicación.

"Tengo 49 años y, en abril, mi ginecóloga me recomendó empezar a usar terapia hormonal para la menopausia", detalla Marín en la iniciativa promovida en 'Change.org', donde señala que no encuentra en ninguna farmacia los tratamientos que le prescribieron y que le estaban ayudando a mejorar.

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"Es muy frustrante, las mujeres nos estamos convirtiendo en detectives, llamamos a varias farmacias, nos desplazamos de una a otra, buscamos existencias en otras localidades, intentamos averiguar por nuestra cuenta qué alternativa hay. Y a nadie parece importarle", ha aseverado.

Pide a Sanidad que garantice el suministro

En este contexto, Marín ha reclamado al Ministerio de Sanidad que garantice el suministro de los medicamentos utilizados en la terapia hormonal de la menopausia y actúe de forma preventiva ante posibles problemas de abastecimiento, estableciendo "alternativas reales y accesibles" para evitar interrupciones en el tratamiento del paciente.

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Asimismo, ha demandado que se facilite información actualizada a los profesionales sanitarios sobre la disponibilidad de los medicamentos y las alternativas terapéuticas existentes. También ha solicitado que haya siempre una respuesta equitativa en todo el territorio, para que el acceso a un tratamiento no dependa de dónde viva una paciente o de la disponibilidad de una determinada farmacia.

"Imagina que tienes pautado un tratamiento para la diabetes o para la tiroides y, de repente, no puedes encontrarlo en las farmacias. ¿Qué ocurriría? Esperaríamos una solución. Eso no está pasando con la medicación para la menopausia", ha concluido.

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