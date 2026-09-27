Manuel Pimentel Jaén, 27 SEP 2026 - 12:00h.

Alrededor de un centenar de niños y adolescentes se han beneficiado de la terapia canina, llevada a cabo con cuatro perros guiados

Los perros acompañan a los menores que van a ser intervenidos quirúrgicamente o que están en proceso de recuperación para ayudarles a afrontar su estancia en el hospital

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El Hospital Universitario de Jaén cuenta con cuatro recientes incorporaciones: Garbanzo, Rufino, Teja y Pekas, cuatro perros adiestrados que forman parte de la terapia canina que asiste a los menores ingresados.

Por el momento alrededor de un centenar de niños y adolescentes se han benficioado ya de este programa de intervenciones asistidas con perros, según ha explicado este martes la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

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El objetivo del plan es favorecer su bienestar emocional, reducir la ansiedad y el estrés asociados a su ingreso hospitalario y contribuir a mejorar su experiencia durante el proceso asistencial.

Sesiones de 45 minutos

La terapia canina, una iniciativa de humanización que se lleva a cabo en las áreas de Pediatría y Salud Mental, consiste en sesiones de unos 45 minutos con perros terapeutas en actividades adaptadas a las necesidades de cada paciente,

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El programa aúna actividades lúdicas y emocionales con intervenciones dirigidas a la recuperación física y funcional. Los perros acompañan a los menores que van a ser intervenidos quirúrgicamente o que están en proceso de recuperación, para ayudarles a afrontar la estancia en el hospital de una manera más positiva.

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Además, la interacción de los pacientes con estos animales se utiliza también como herramienta de apoyo dentro de las sesiones terapéuticas de Salud Mental.

Cuatro terapeutas caninos

Los protagonistas de estas sesiones son los perros terapeutas: Garbanzo, Rufino, Teja y Pekas. Estos canes están adiestrados para trabajar en entornos sanitarios, y cuentan con los correspondientes y necesarios controles veterinarios y protocolos de Medicina Preventiva.

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Se trata de contribuir a mejorar el estado emocional de los pacientes, promover su socialización y ofrecerles la posibilidad de experimentar cómo la interacción con animales de compañía puede ayudarles a mejorar su salud emocional y física cuando regresen a su domicilio.

Con este proyecto, desarrollado en coordinación con la asociación Hachiko y la financiación de la empresa Maxcolchón, se busca mejorar el estado emocional de los menores, impulsar su socialización y ofrecerles la posibilidad de experimentar cómo el contacto con animales de compañía puede ayudarles a mejorar su bienestar emocional y físico al regresar a su domicilio.