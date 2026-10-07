La Comunidad de Madrid aún tiene que desarrollar este anuncio para que entre en vigor esta ampliación de ayudas a la maternidad

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La Comunidad de Madrid ha dado un nuevo paso en sus políticas de ayuda a la maternidad y las familias. En el último Debate sobre el Estado de la Región, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, anunció la ampliación de las ayudas autonómicas a la natalidad para que también puedan beneficiarse las madres de hasta 35 años, inclusive, que tengan un tercer hijo. La medida ampliará el alcance de una prestación que actualmente está reservada a madres de 30 años o menos y que supone hasta 14.500 euros por hijo.

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500 euros mensuales hasta un total de 14.500 euros por hijo

El anuncio se enmarca en la futura Estrategia de Natalidad 2027-2031 de la Comunidad de Madrid, con la que el Ejecutivo autonómico pretende reforzar las políticas de apoyo a la maternidad, la conciliación y las familias numerosas. La iniciativa llega cuando resta menos de un año para las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027 y aún deberá traducirse en una regulación concreta que determine las nuevas condiciones de acceso.

Actualmente, esta ayuda económica consiste en una prestación de 500 euros mensuales que puede comenzar a percibirse desde la semana 21 de embarazo y se mantiene hasta que el menor cumple dos años de edad. También se concede en los casos de adopción. En total, la cuantía alcanza un máximo de 14.500 euros por cada hijo beneficiario.

La ayuda se abona mensualmente y está diseñada para acompañar a las familias durante los primeros años de crianza. Las beneficiarias pueden solicitarla durante el embarazo, una vez alcanzada la semana 21 de gestación, o tras el nacimiento del menor. En los embarazos múltiples, la cuantía aumenta en 500 euros mensuales adicionales por cada hijo nacido, manteniéndose la misma duración de la prestación.

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Desde la puesta en marcha de este programa en enero de 2022, la Comunidad de Madrid ha concedido 31.157 ayudas, con una inversión acumulada de 361,1 millones de euros. El Ejecutivo regional estima que, con la ampliación anunciada, el número de beneficiarias superará las 45.000 madres en 2027 y la inversión alcanzará los 500 millones de euros.

La ley del concebido no nacido

La ampliación de estas ayudas se produce además en un contexto marcado por la reciente aprobación de la Ley del Concebido No Nacido por parte de la Comunidad de Madrid. Esta norma reconoce al bebé durante la gestación como un miembro más de la unidad familiar a efectos de determinadas ayudas y beneficios autonómicos.

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Gracias a esta regulación, el concebido puede computar en aquellas prestaciones en las que se tenga en cuenta la renta per cápita familiar, como las becas educativas, las ayudas de comedor escolar, Educación Infantil, alquiler joven o las propias ayudas de fomento de la natalidad.

La norma también tiene efectos sobre el reconocimiento de la condición de familia numerosa. De este modo, los hogares con dos hijos que estén esperando un tercero pueden ser considerados familia numerosa desde la semana 15 de gestación, adelantando el acceso a las ventajas vinculadas a esta categoría. Entre ellas figuran beneficios fiscales, descuentos en transporte público, ayudas educativas y reducciones de precio en instalaciones culturales y deportivas. Para agilizar los trámites, la Comunidad de Madrid ha habilitado un procedimiento electrónico específico.

Requisitos vigentes para acceder a la ayuda

Mientras la ampliación anunciada para madres de hasta 35 años que tengan un tercer hijo no sea desarrollada normativamente, continúan vigentes los requisitos actuales del programa de ayudas a la natalidad de la Comunidad de Madrid.

Pueden solicitar la prestación las mujeres embarazadas a partir de la semana 21 de gestación, las madres con hijos menores de 24 meses y las personas que hayan adoptado un menor. En todos los casos, la persona solicitante debe tener 30 años o menos en el momento de la solicitud. También es necesario disponer de nacionalidad española o residencia legal en España, estar empadronada en la Comunidad de Madrid y acreditar haber residido en alguno de sus municipios durante al menos cinco años dentro de los diez años anteriores a la solicitud, manteniendo además la residencia durante todo el periodo de percepción de la ayuda.

En materia económica, la normativa vigente establece un límite de renta de 30.000 euros en declaración individual del IRPF o de 36.200 euros en tributación conjunta como unidad familiar. Precisamente, uno de los aspectos anunciados por el Gobierno regional para la nueva ayuda destinada a madres de hasta 35 años con un tercer hijo es la elevación de estos umbrales de ingresos, aunque todavía no se han dado a conocer las cantidades concretas que se aplicarán.