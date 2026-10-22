El BOE ha publicado la ampliación del Plan Veo para ayudar a menores a comprar gafas y lentillas en 2027

El Gobierno amplía el plan Veo: la ayuda para comprar gafas o lentillas seguirá siendo de hasta 100 euros

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MadridEl Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el Real Decreto 853/2026, que amplia las ayudas del Plan Veo para la adquisición gafas y lentillas graduadas hasta el 31 de diciembre de 2027, con una financiación de 141,45 millones de euros.

La norma mantiene una ayuda máxima de 100 euros, IVA incluido, para menores de 17 años que cumplan los requisitos establecidos, y contempla la adquisición de gafas graduadas, lentes graduadas y lentillas, incluida la solución necesaria para su mantenimiento.

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Modifica las condiciones de acceso y concreta los productos subvencionables

El Ministerio de Sanidad señala que durante 2026 se han concedido ayudas a 325.661 beneficiarios a través de 7.718 establecimientos de óptica adheridos, frente a los 194.895 beneficiarios previstos inicialmente.

"La mejora de la asistencia sanitaria de la población infantil es un objetivo prioritario para las políticas públicas de nuestro país. La calidad de la visión en etapas tempranas de la vida no solo es crucial para el bienestar general de las personas menores de edad, sino que también está intrínsecamente ligada a su desarrollo educativo y social", señala.

El real decreto también modifica las condiciones de acceso y concreta los productos subvencionables.

Para las ayudas de 2026, 2027 y 2028, establece que deberá haber transcurrido al menos un año desde la adquisición anterior financiada por el programa. El plazo se prolongará hasta finales de 2027, salvo que se agote antes el presupuesto disponible.