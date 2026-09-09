Ayudas para comprar gafas y lentillas en 2026: varias comunidades y ayuntamientos devuelven parte del gasto

El Plan Veo está activo a nivel nacional y supone un descuento de 100 euros para menores de 16 años

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2026 ha supuesto un punto de inflexión en la financiación pública de la óptica en nuestro país. Por primera vez, el Ministerio de Sanidad ha activado un programa nacional específico para financiar la compra de gafas y lentillas de los menores de 16 años con cargo a fondos estatales.

Se llama Plan Veo, se puso en marcha el 17 de diciembre de 2025 y ya han accedido a las ayudas 325.661 menores en apenas seis meses. La medida se suma a las convocatorias autonómicas y municipales que muchas comunidades siguen teniendo activas para el mismo colectivo, y a las prestaciones oculares que las mutualidades administrativas y algunas comunidades ofrecen a adultos con baja visión, pensionistas de renta baja y personas con discapacidad reconocida.

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El Plan Veo

El programa nacional funciona con una lógica de descuento directo, aplicado en la propia óptica adherida en el momento de la compra, sin gestión administrativa ni papeleo posterior.

La ayuda máxima es de 100 euros por beneficiario, con IVA incluido, y cubre monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con tratamiento antirreflejante, lentes de contacto hidrofílicas o de gas permeable y las soluciones de mantenimiento necesarias para su uso durante un año. Pueden acceder todos los menores de 16 años que dispongan de tarjeta sanitaria, sin evaluación de renta y sin distinción por comunidad autónoma.

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El plazo de vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de acceder a la ayuda dos veces por beneficiario si media al menos un año entre una y otra. La dotación presupuestaria total del programa es de 70 millones de euros. La compra debe formalizarse mediante prescripción médica u óptico-optométrica emitida por profesional habilitado. Para localizar los establecimientos autorizados existe un buscador oficial disponible en la web del propio Ministerio de Sanidad y en la del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas.

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Convocatorias complementarias

Junto al Plan Veo, varias comunidades mantienen activas sus propias convocatorias específicas, muchas de ellas anteriores al programa estatal y con cuantías que se acumulan a la ayuda nacional.

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La Comunidad de Madrid, por segundo año consecutivo, mantiene su ayuda de hasta 55 euros para gafas y lentillas de menores de 14 años con miopía, hipermetropía o astigmatismo, gestionada mediante convenio entre el Servicio Madrileño de Salud y el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas. La prestación puede solicitarse una vez al año, es compatible con el Plan Veo y se aplica directamente en las ópticas adheridas de la Comunidad.

Otras comunidades han optado por el camino de la deducción fiscal en lugar del descuento directo. La Comunidad Valenciana y las Islas Canarias mantienen deducciones específicas en el tramo autonómico del IRPF por la compra de productos ópticos, con importes máximos que varían anualmente y que conviene consultar en la propia declaración de la renta.

Andalucía ofrece un programa autonómico de subvenciones para gafas para mayores con rentas bajas, cuyas cuantías se publican en convocatorias anuales. Cataluña dispone de ayudas ópticas específicas para pensionistas con complemento de mínimo. Castilla-La Mancha mantiene una línea para mayores de 65 años cuya renta no supere 1,5 veces el IPREM. Los ayuntamientos, por su parte, suelen abrir convocatorias complementarias a través de los servicios sociales municipales dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad económica.

Los adultos, las mutualidades y la baja visión

Para el resto de la población adulta, la financiación pública de la óptica sigue siendo excepcional y depende de tres circunstancias específicas. La primera es la pertenencia a una mutualidad administrativa. Los funcionarios civiles adscritos a MUFACE pueden acceder a reembolsos de entre 120 y 150 euros cada dos años, según baremo publicado anualmente. Los militares y sus familias adscritos a ISFAS disponen de una prestación ocular con cuantías de entre 80 y 100 euros por beneficiario y año natural. MUGEJU mantiene cobertura equivalente para el personal de la Administración de Justicia. En todos los casos se requiere prescripción de graduación óptica igual o superior a 0,5 dioptrías.

La segunda circunstancia es la baja visión clínica. Las personas con agudeza visual igual o inferior a 0,3 o campo visual inferior a 20 grados tienen derecho a la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud, gestionada por las unidades hospitalarias de baja visión, con importes que oscilan entre 50 y 800 euros según el dispositivo prescrito. MUFACE amplía esa cobertura hasta un máximo de 360 euros por persona y año natural en el caso de sus mutualistas.