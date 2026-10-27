La difusión en redes sociales de sus posibles beneficios contra la caída del cabello ha provocado un desabastecimiento en las farmacias

Los seis medicamentos para la menopausia afectados por el desabastecimiento: las consecuencias en miles de mujeres

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El fármaco Lonite se usa para tratar la hipertensión arterial grave pero últimamente está empezando a escasear porque en las redes se ha publicitado su uso para tratar la alopecia. Este medicamento tiene como principio activo el minoxidil, una sustancia muy usada para frenar la caída del cabello, según informa 'La Vanguardia'.

La difusión en redes sociales de sus posibles beneficios contra la caída del cabello ha provocado un desabastecimiento en las farmacias. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) se ha puesto en contacto con Pfizer, el laboratorio que tiene la comercialización, y que ya está realizando una distribución controlada al existir unidades limitadas.

¿Qué ocurre con el minoxidil?

Pfizer prevé que los problemas de suministro finalicen el 15 de diciembre, según fuentes de la AEMPS. Pero, ¿qué ha pasado con este principio activos? El minoxidil se utiliza desde hace mucho tiempo pero su forma de uso, en formato espuma o loción, llevaba a los pacientes a dejar el tratamiento. Ahora, al aparecer en formato oral se ha producido el boom del minoxidil.

Los dermatólogos lo recetan por su efectividad y por la comodidad de tomar una pastilla diaria en lugar de aplicarse una loción dos veces al día. Y las consecuencias no han tardado en aparecer: problemas de acceso a este fármaco, perteneciente al grupo de medicamentos llamados vasodilatadores y que se utiliza para el tratamiento de la tensión arterial muy alta (hipertensión grave).

El minoxidil se descubrió originalmente en la década de 1970 como un potente fármaco para combatir la hipertensión arterial. Como efecto secundario involuntario, los pacientes comenzaban a desarrollar pelo. Al igual que todos los medicamentos, este puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Los “muy frecuentes” (afectan a más de 1 de cada 10 personas) son latidos del corazón más rápido (taquicardia), inflamación de la membrana externa que recubre el corazón (pericarditis), crecimiento excesivo del vello corporal (hipertricosis), cambios de color del pelo y alteraciones en el electrocardiograma.

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Este problema se extiende a otros medicamentos como Minogal

Según un estudio de la Red Digital de Farmacias LUDA Partners, especializada en la localización en tiempo real de medicamentos con problemas de suministro, las dificultades para acceder a Loniten no han dejado de aumentar en los últimos meses. Y, según las informaciones que les han transmitido las farmacias, los pacientes son personas jóvenes.

El problema comienza a extenderse a otras presentaciones de este principio activo. Minogal, autorizado en España como minoxidil oral a principios de este año, es el caso más significativo: en la primera quincena de octubre ha registrado un número de incidencias por falta de suministro tres veces superior al de todo el mes de septiembre.

Los farmacéuticos de la red LUDA recuerdan que los problemas de suministro tienen un impacto directo en el paciente.