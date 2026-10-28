Sanidad retira un segundo blanqueador dental en un mes por presencia de agua oxigenada

Se trata del blanqueador dental Smilekit Teeth Whitening pen, comercializado a través de la plataforma Temu.

La señal que hemos "normalizado demasiado" y que indica que la boca no está sana, según una odontóloga

Compartir







La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado de la retirada del mercado del blanqueador dental Smilekit Teeth Whitening pen, comercializado a través de la plataforma Temu, por la presencia de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) en una concentración superior a la permitida.

Esta es la segunda retirada este mes de un blanqueador dental del mercado, pues el pasado 2 de octubre, este organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad, informó de otra alerta sanitaria porque superaban los límites de varias sustancias.

PUEDE INTERESARTE Blanquear los dientes en casa no es buena idea: no te dejes llevar por las redes sociales

En un comunicado de este miércoles, la Aemps explica que ha comunicado la alerta -notificada por el sistema europeo Safety Gate- a las comunidades autónomas y pide a los usuarios que tengan unidades que no las utilicen.

La decisión implica el cese de la comercialización y la recuperación del lote 20250620 del cosmético, que la empresa France Effie Cosmeceuticals Technology Co. Ltd (Francia) ha puesto en el mercado.

PUEDE INTERESARTE Los dentistas recomiendan esperar 20 minutos para lavarse los dientes después de comer ciertos alimentos

Precisamente, fueron las autoridades francesas las que detectaron una concentración de peróxido de hidrógeno del 7,6 por ciento, porcentaje que supera el límite máximo permitido del 0,1 % presente o liberado para productos bucales de uso por el público en general.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por ello, el producto incumple los requisitos establecidos en el reglamento europeo para productos cosméticos.

El pasado 2 de octubre, la Aemps ya ordenó el cese de comercialización, la retirada del mercado y la recuperación de dos lotes de blanqueadores dentales de uso domiciliario tras detectar concentraciones de varias sustancias superiores a las permitidas para los productos bucales.

En concreto, los productos afectados eran el lote T125218 de 7D White Teeth Whitening Strips y el T125186 de Teeth Whitening Pen, ambos comercializados por la empresa Success Courier S.L.