Antoni Mateu 07 NOV 2026 - 07:15h.

El especialista en Otorrinolaringología Félix Díaz Caparrós explica para la web de 'Informativos Telecinco' los problemas que ocultan los ronquidos

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¿Es el ronquido un problema severo del sueño? ¿Hasta qué punto se puede convertir en apnea? ¿Cuáles son los síntomas a los que debemos prestar más atención? El doctor Félix Díaz Caparrós, de la Clínica Díaz Caparrós aborda estas preguntas en la web de 'Informativos Telecinco'.

Cuando el ronquido es un problema

Para empezar, desmonta la afirmación de “roncar, pero dormir perfectamente”. El ronquido, explica el experto, “es un fenómeno acústico, pero también puede ser una pista clínica”. Así pues, destaca la necesidad de indagar en la causa de por qué esto puede suceder y enfatiza que, “aparentemente, dos personas que roncan igual pueden necesitar abordajes completamente diferentes”.

El ronquido se produce al producirse "una vibración de los tejidos cuando el espacio disponible para el paso del aire disminuye durante el sueño”. Sin embargo, el problema sucede cuando “se intenta respirar, pero la vía aérea superior se estrecha de forma muy importante”.

Uno de los elementos fundamentales que el doctor enfatiza es “la historia clínica” para poder determinar el problema que pueda esconder (o no) el ronquido. Algunas de las características que da a conocer son “la intensidad, la frecuencia, la existencia de pausas respiratorias, asfixia nocturnas, despertares, cefaleas matutinas o cansancio durante el día”.

No obstante, además de la respiración, también pone encima de la mesa el factor físico: “deben valorarse el peso, el perímetro cervical, determinadas características craneofaciales, el consumo de alcohol o fármacos sedantes y realizarse una exploración completa de la vía aérea superior con endoscopia flexible”.

La importancia del diagnóstico de la apnea

Más allá de los elementos a tener en cuenta, el experto destaca que “el diagnóstico de la apnea no debe establecerse únicamente porque alguien que ronca mucho”. El estudio del sueño “cuando está indicado” es lo que va a ayudar a determinar si se padece de apnea. En este sentido, también hay cifras que ayudan a entender mejor lo que sucede: “un índice de 5 a menos de 15 eventos de apnea en una hora se considera leve. De 15 a 30 es moderado y más de 30 ya es grave. Además importan la profundidad de desaturaciones de oxígeno, cómo se fragmenta el sueño, los síntomas y las enfermedades asociadas, más allá de observar la propia cifra”.

Uno de los síntomas más comunes asociados a la apnea del sueño es el cansancio al día siguiente, a pesar de haber tenido la sensación de dormir. Aún con esta premisa encima de la mesa, Díaz Caparrós explica que “una persona puede tener apnea y no presentar una somnolencia espectacular”.

Alude al hecho de que no todas las personas con apnea se quedan dormidas durante el día. Y prosigue con que "la ausencia de somnolencia diurna intensa no permite, por sí sola, descartar una apnea obstructiva. Algunos pacientes llegan a consulta porque roncan, otros porque su pareja ha observado pausas respiratorias y otros pueden referir dificultad para concentrarse o irritabilidad”.

El tratamiento actual está cada vez más personalizado

Donde antes habían los “tratamientos para dejar de roncar sin saber qué estamos tratando” ahora nos encontramos en un escenario en el que “el tratamiento actual es de cada vez más personalizado”, explica el experto. Así pues, alude a factores adyacentes a la apnea, como “sobrepeso u obesidad ya que, en determinados casos, puede considerarse la reducción de peso, la terapia posicional o el uso de dispositivos de avance mandibular” para ayudar a combatir el problema.

También destaca el papel de la terapia CPAP (con máquina respiradora asistida) en apnea obstructiva. Sin embargo, añade que “cuando existen alteraciones anatómicas susceptibles de corrección, también existen diferentes procedimientos quirúrgicos”.

Concluye con la siguiente idea: “no existe una misma operación para todas las personas que roncan. La selección del paciente es fundamental”.