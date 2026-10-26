La ayuda que se puede cobrar por una vivienda vacía si se destina a alquiler social o asequible

El nuevo Plan Estatal de Vivienda incentiva a los propietarios que incorporen pisos vacíos al alquiler asequible.

Subvenciones para recuperar viviendas en cascos históricos: las ayudas que financian gran parte de la rehabilitación

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Tener una vivienda vacía puede convertirse en una fuente de ingresos con respaldo público si el propietario acepta incorporarla al alquiler social o asequible. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incluye una línea específica para movilizar pisos sin uso y ofrece incentivos económicos a quienes los cedan a comunidades autónomas, ayuntamientos o entidades autorizadas.

La medida permite que el propietario reciba una ayuda de hasta 600€ al mes por vivienda, cantidad que se suma a la renta que pague el inquilino. No se trata, por tanto, de sustituir el alquiler por una subvención, sino de compensar económicamente al propietario a cambio de aceptar unas condiciones de precio y permanencia determinadas.

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Hasta 600€ mensuales además del alquiler

La renta del contrato deberá situarse dentro de los límites considerados asequibles o sociales por la comunidad autónoma correspondiente. En ningún caso podrá superar el precio marcado por el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler ni el límite general de 600€ mensuales establecido inicialmente por el plan, que podrá actualizarse cada año.

A esa renta se le puede añadir la ayuda pública de hasta otros 600€ mensuales. La cuantía concreta dependerá de cómo desarrolle el programa cada comunidad autónoma, ya que son las administraciones territoriales las encargadas de gestionar y abonar estas ayudas.

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Para acogerse a esta línea, el propietario debe ceder la vivienda a una comunidad autónoma, ayuntamiento, entidad pública vinculada o determinadas organizaciones y fundaciones que gestionen vivienda protegida o programas sociales. La cesión debe mantenerse, con carácter general, durante al menos siete años y quedar reflejada mediante una nota marginal en el Registro de la Propiedad.

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El alquiler podrá ser gestionado directamente por la Administración o por la entidad que participe en el programa, aunque también existen supuestos en los que puede seguir siendo gestionado por el propio propietario. En todos los casos, deberá respetarse el precio limitado acordado para que la vivienda pueda considerarse social o asequible.

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También se pueden financiar las obras necesarias

El incentivo no termina en la mensualidad. Si antes de alquilar el inmueble son necesarias obras para garantizar su habitabilidad, accesibilidad o adecuación, el propietario puede recibir hasta 12.000€ adicionales por vivienda. Esta ayuda puede cubrir hasta el 100% de esos trabajos, incluidos determinados gastos profesionales y tributos correctamente justificados.

Existe además otra protección para el final de la cesión. Una vez terminado el alquiler, el propietario puede acceder a una ayuda de hasta 18.000€ para sufragar las actuaciones necesarias para devolver la vivienda al mismo estado en el que fue entregada al programa. De nuevo, el límite puede alcanzar el 100% de los gastos acreditados.

Estas ayudas pretenden reducir uno de los principales temores de los propietarios que dudan a la hora de poner una vivienda vacía en alquiler: asumir reformas iniciales o encontrarse con gastos importantes cuando recuperen el inmueble después de varios años de uso.

Hasta 35.000€ para rehabilitar una vivienda vacía

El mismo Plan Estatal incluye otra línea distinta para propietarios que tengan una vivienda vacía que necesite una rehabilitación más amplia. En este caso, el inmueble debe haber permanecido vacío durante al menos dos años inmediatamente anteriores a la concesión de la ayuda.

Tras las obras, deberá destinarse al alquiler social o asequible durante un mínimo de cinco años. La renta tendrá que ajustarse al Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler y este compromiso deberá figurar también en el Registro de la Propiedad.

La subvención para rehabilitar estas viviendas puede alcanzar hasta 30.000€ por inmueble. Si la vivienda se encuentra en un municipio o núcleo de población de 10.000 habitantes o menos, el límite aumenta hasta los 35.000€. El objetivo es recuperar casas que actualmente no reúnen las condiciones necesarias para incorporarse al mercado del alquiler.

El Plan Estatal establece el marco y las cuantías máximas, pero el acceso efectivo depende de las convocatorias autonómicas. Cada comunidad debe desarrollar el programa, fijar el procedimiento y concretar la documentación necesaria, por lo que no basta con tener una vivienda vacía para cobrar automáticamente estas cantidades.

Antes de realizar obras o firmar cualquier cesión conviene comprobar qué programa está disponible en cada territorio y cuáles son sus requisitos. Para algunos propietarios, aceptar un alquiler limitado durante varios años puede compensarse con una renta estable, ayudas mensuales y subvenciones destinadas a adaptar o rehabilitar una vivienda que de otro modo permanecería vacía.