El 'polvo de mono' gana terreno en el 'chemsex' y dispara los casos atendidos en urgencias

El Hospital Clínic alerta de la expansión del 'polvo de mono', una droga más potente que la metanfetamina

Alertan del aumento del consumo de la droga conocida como 'polvo de mono' en Cataluña: efectos, peligros y origen

Compartir







El consumo de la droga conocida como 'polvo de mono' ha encendido las alarmas sanitarias en Cataluña, donde cada vez se atiende a más personas jóvenes en los hospitales tras consumir esta sustancia.

Según ha explicado José Rocamora en el plató de 'Informativos Telecinco', la sustancia ha dejado de ser una droga residual en los últimos años para ganar una presencia cada vez mayor en determinados contextos. El Hospital Clínic de Barcelona ha dado la voz de alarma al pasar de registrar 28 casos en 2024 a contabilizar 49 en 2025 y 130 en lo que va de 2026, casi cinco veces más que hace dos años.

PUEDE INTERESARTE Atención en Barcelona: intoxicaciones de turistas con gominolas de cannabis y vapeadores de la risa

Hablamos de una droga más potente que la metanfetamina y que tiene efectos estimulantes, como el aumento del deseo sexual. Por ello, se está empleando en el 'chemsex', encuentros sexuales en los que se combinan sexo y drogas.

La peligrosa expansión del 'polvo de mono'

Las consecuencias del consumo de 'polvo de mono' muestran la necesidad de prestar atención a esta sustancia. Entre sus efectos adversos figuran la taquicardia, la ansiedad, la paranoia y la psicosis, además de su peligroso potencial adictivo.

Los consumidores que llegan a las urgencias del Hospital Clínic presentan habitualmente cuadros de agitación psicomotriz y alucinaciones, informan diversas fuentes oficiales. Muchos casos presentan la ingesta de varias sustancias, entre ellas 'polvo de mono' y cocaína. Esta combinación puede acabar provocando que necesiten atención hospitalaria.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La forma más habitual de consumir esta droga es por vía inhalada y mezclada con cenizas. Su efecto aparece rápidamente y provoca una sensación de euforia y estimulación sexual, pero también un bajón muy acusado cuando desaparece. Este descenso favorece que los consumidores vuelvan a tomarla, aumentando así el riesgo de desarrollar una adicción.

Energy Control, el programa de reducción de riesgos de la Asociación Bienestar y Desarrollo, lleva monitorizando esta sustancia desde finales de 2025. El 'polvo de mono' comenzó a introducirse como alternativa a la metanfetamina cuando escaseaba esta última. Rxiste la falsa percepción de que se trata de una droga más segura, cuando el consumo prolongado puede desencadenar consecuencias severas.