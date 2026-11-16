Clara Marzá David Jiménez 16 NOV 2026 - 17:28h.

La joven lleva meses esperando una respuesta de la DGT para sacarse el carnet, pese a haber superado el reconocimiento médico

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Carla Maronda, una joven de Xàtiva, Alicante, vive una vida cotidiana como cualquier otra persona, a pesar de su cuádruple amputación de pies y manos. Durante todo este tiempo, ha demostrado a estar adaptada al uso de prótesis. "Trabajo, hago ejercicio, tengo mi propio despacho como abogada y he escrito un libro", cuenta.

Lo que no tiene es permiso para conducir, imprescindible para su día a día. "Todo esto se dificulta cuando siempre te tienen que llevar". La joven lleva meses esperando una respuesta de la DGT pese a haber superado el reconocimiento médico y presentado informes que avalan su adaptación a las prótesis. En septiembre presentó una reclamación formal para desbloquear el procedimiento y todavía sigue esperando. "No he tenido respuesta", zanja.

Su única petición es tener la oportunidad de demostrar que puede conducir. "No estoy solicitando que me den directamente el carnet, quiero que ellos sepan que puedo conducir", explica. Desde la DGT aseguran que el proceso está pendiente de un escrito de la autoridad sanitaria de la Consejería de la Comunidad Valenciana.

La historia de Carla

Carla Maronda es esta joven abogada de Xàtiva que lleva meses intentando conseguir autorización para volver a conducir. Como ella misma explica, en 2024 sobrevivió a una grave infección que obligó a amputarle las dos manos y los dos pies. Después de una larga recuperación, considera que está preparada para ponerse de nuevo al volante y recuperar parte de la independencia que tenía antes.

“Contraje una bacteria en 2024 y a raíz de esto sufrí una sepsis y me quedé sin manos y sin pies. Entonces cunado yo me encontré suficientemente adaptada a mis prótesis y preparada para poder conducir cogí un coche en un recinto privado, hice una especie de práctica para poner a prueba si tenía capacidades y habilidades para coger un vehículo. Vi que sí y empecé a ver qué trámites tenía que hacer para que la DGT me habilitase el carné de conducir. En primer lugar tenía que tener un informe de la médico rehabilitadora. Este informe lo tengo favorable. Hicimos la realización del psicotécnico y en el psicotécnico también se vieron mis habilidades”, explica a las cámaras de ‘Noticias Cuatro’ esta joven.

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El objetivo de Carla Maronda es poder desplazarse a los juzgados, atender a sus clientes y desarrollar su trabajo y su vida personal sin depender constantemente de otras personas. La joven explica a ‘Noticias Cuatro’ que desde hace meses está realizando todos los trámites necesarios, pero que, por el momento, no ha obtenido una respuesta definitiva de la DGT.