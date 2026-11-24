Candela Hornero Madrid, 24 NOV 2026 - 17:46h.

Antonio Pérez-Martínez alerta de las consecuencias que arrastran los supervivientes de cáncer infantil y reclama una mayor concentración de los recursos

El 80% de niños con cáncer sobrevive en España: "Hay que cambiar el protocolo, se trata de curar bien"

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Superar un cáncer durante la infancia o adolescencia no siempre va de la mano de tener calidad de vida. Aunque alrededor del 80% de los niños diagnosticados en España supera la enfermedad, entre el 60% y el 70% arrastra secuelas derivadas de la toxicidad de los tratamientos, que pueden acompañarles durante la edad adulta.

"La mayoría sobreviven, pero los curamos mal", advierte Antonio Pérez-Martínez, jefe de la Unidad de Investigación Clínica de Oncohematología Pediátrica IdiPAZ-CNIO. "Muchos de ellos tiene secuelas tan graves como segundos tumores o enfermedades metabólicas, neurológicas, alteraciones óseas y musculoesqueléticas, etc., que le hacen ser un paciente crónico de por vida. Además de curar más, tenemos que curar mucho mejor", subraya el experto granadino.

El cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad entre niños y adolescentes en los países desarrollados. Cada año se diagnostican alrededor de 400.000 nuevos casos en todo el mundo, de los que unos 1.200 corresponden a España.

Su baja incidencia, que hace que el cáncer infantil esté considerado una enfermedad rara, supone uno de los principales obstáculos para avanzar en la investigación de los distintos tipos de tumores. Reunir suficientes pacientes para realizar ensayos clínicos es todo un reto. A esta dificultad se suma la dispersión de los pacientes y especialistas por el territorio nacional y el escaso interés comercial por desarrollar medicamentos específicos para niños por parte de las farmacéuticas.

Nuevas terapias para combatir el cáncer infantil

El investigador ha presentado los resultados preliminares de diferentes investigaciones y ensayos clínicos que dirige durante la jornada 'Cáncer pediátrico: ciencia y futuro', organizada por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y celebrada el pasado lunes 23 de noviembre. Su equipo trabaja en el desarrollo de nuevas inmunoterapias para ampliar las opciones de tratamiento de los pacientes pediátricos con cánceres como leucemias refractarias, sarcomas avanzados, neuroblastoma y tumores del sistema nervioso central de alto grado.

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Entre los tratamientos que está desarrollando su equipo destacan tres terapias CAR-T. Se trata de tratamientos de inmunoterapia que modifican genéticamente las células del sistema inmunitario del propio paciente para que puedan reconocer y atacar las células tumorales.

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Durante su ponencia, Pérez-Martínez destacó que el desarrollo de estas terapias "es muy complejo", ya que es necesario "recabar muchos datos preliminares para conseguir justificar que es necesario hacer este tratamiento". "Parecemos una industria farmacéutica para seis-siete niños", señaló, en referencia al reducido número de pacientes que suelen participar en los ensayos clínicos de cáncer pediátrico.

Uno de los trabajos en los que han obtenido mejores resultados es el estudio Real-CART, en el que han desarrollado dos terapias CAR-T duales. El ensayo está dirigido a niños, adolescentes y adultos jóvenes con leucemia linfoblástica aguda cuya enfermedad ha reaparecido o no ha respondido al tratamiento.

El tipo de cáncer infantil que es "una sentencia de muerte"

Uno de los mayores desafíos de la oncología pediátrica sigue estando en los tumores del sistema nervioso central de alto grado. "Son a día de hoy la enfermedad más letal en los cánceres de los niños. Se han convertido en este momento en nuestro gran reto", advierte el investigador.

Entre ellos se encuentra el glioma pontino intrínseco difuso (DIPG), un tumor cerebral especialmente agresivo. "El DIPG es el cáncer en niños y adultos más mortal, más que el de páncreas porque este en estadio muy temprano se puede operar y curar. El DIPG es incurable, es sentencia de muerte. A los dos años la supervivencia está por debajo del 10%", explica.

Las opciones terapéuticas para estos pacientes siguen siendo muy limitadas. "En este tumor a día de hoy la única opción terapéutica que tenemos son la radioterapia y fármacos epigenéticos que lo único que logramos es aumentar relativamente la esperanza de vida. Estamos actualmente en un callejón sin salida repitiendo lo mismo una y otra vez sin posibilidad de tener datos robustos, porque es una población tan pequeña, heterogénea y dispersa que no se nos permite avanzar y al final tenemos que hacer abordajes tremendamente singulares", señala Pérez-Martínez.

En este contexto, el investigador ha destacado la apertura del ensayo clínico CINK-CAR, una investigación de terapia celular avanzada dirigida a tratar tumores cerebrales y del sistema nervioso central recurrentes o refractarios en pacientes pediátricos y jóvenes.

La necesidad de unificar a los pacientes y los recursos

"La investigación es la única solución que tenemos para estos casos desesperados. Sin una investigación de calidad y concentrada difícilmente responderemos a las preguntas que tenemos en la práctica clínica", apunta el experto.

Durante su intervención, también reclamó una mejor coordinación por parte de las administraciones y una mayor concentración de los recursos disponibles. "Desde el CNIO tenemos una alianza estratégica con el Instituto de Investigación del Hospital de la Paz y nos gustaría hacerla extensiva a toda la Comunidad de Madrid. Queremos integrar y no fraccionar más algo que ya está fraccionado", explica.

A juicio de Pérez-Martínez, los resultados mejorarían si los pacientes pudieran ser atendidos conjuntamente en centros especializados, donde se concentraran la experiencia y los conocimientos de los profesionales. "El cáncer en los niños debería ser una estrategia urgente en los programas políticos. Hay que gestionar adecuadamente los recursos que tenemos para atender a un porcentaje muy pequeño de todos los pacientes que tienen cáncer en nuestro país. Los cánceres en los niños y adolescentes no tienen nada que ver con las enfermedades prevalentes en adultos", defiende.

"Necesitamos que el modelo territorial cambie. O unimos experiencia o los resultados tardarán en llegar"

"Se les atiende de una manera absolutamente dispersa y si se concentraran los recursos, el conocimiento, la investigación, los especialistas y se hicieran grandes proyectos, es decir, no fraccionando, habría mejores resultados. Necesitamos que el modelo territorial cambie. O unimos experiencia o los resultados tardarán en llegar", afirma.

El investigador también ha puesto el foco en la falta de una formación reglada específica en oncohematología pediátrica en España. "Los médicos que nos dedicamos a esto, a día de hoy, no tenemos una formación reglada en nuestro país. Eso es algo urgente de cambiar. Somos el único país de primer nivel donde no existe especialidad en hematoncología pediátrica", sostiene.

A esta necesidad se suma la de reforzar la colaboración entre hospitales y centros de investigación, así como facilitar el acceso a muestras biológicas y la incorporación de nuevos medicamentos, terapias avanzadas, terapias celulares e investigaciones genéticas a la práctica clínica.

"Nuestra idea es muy sencilla: buscar respuestas desde la investigación básica a la investigación traslacional para llegar a la cama del paciente en el formato científico que podamos. Para eso tenemos que tocar todas las piezas que necesita la investigación de vanguardia en este momento", concluye.