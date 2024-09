Encuentran a dos hermanos de nueve y siete años encadenados en una casa de Groveton, en EEUU: "Ni siquiera atan a los animales así"

El progenitor de los niños, que no vivía en el apartamento familiar y que prefiere mantener anónima su identidad, afirma que, cuando le iban a visitar los pequeños, nunca le dijeron que los estaban encadenando en casa de su madre: "¿Por qué ha pasado esto? Los niños no merecen ser tratados así. No tenemos derecho a tratarlos así. Son niños", ha indicado ante los medios.